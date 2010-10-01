Финансы

КоммерсантъКоммерсантъОпасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

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Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Следователь заявил, что заказчик убийства Листьева известен

На вопрос Пивоварова, кого следствие считает заказчиком убийства Листьева, следователь ответил, что «есть основания подозревать», однако не стал раскрывать личность подозреваемого и не продолжил фразу.
URA.Ru вчера в 09:48
Армия и оружие

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 10:32
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Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
RT на русском 00:18
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Происшествия

МАК назвал причину крушения самолета в Бишкеке в 2017 году

РЕН ТВ вчера в 04:16
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В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Хоккей

ХК «Торпедо» в первом матче плей-офф встретится с ЦСКА

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» в плей-офф Кубка Гагарина 2 марта проведет первый матч с действующим обладателем трофея – московским ЦСКА.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 00:03
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Происшествия

Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Российская газета вчера в 22:21
Происшествия

Мужчина пожаловался журналисту на жизнь и умер в прямом эфире

Житель Ирака умер в прямом эфире после того, как пожаловался журналисту на жизнь в стране.
Lenta.ru вчера в 23:33
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Армия и оружие

Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
Piter.tv вчера в 23:22
Футбол

«Вы самый большой клоун». Президент «Интера» раскритиковал главу Серии А

Президент «Интера» Стивен Чжан раскритиковал главу Серии А Паоло Даль Пино в связи с переносами матчей из-за коронавируса.
Sports.ru вчера в 23:40
Происшествия

В Бишкеке 18 милиционеров пострадали во время массовых беспорядков

Восемнадцать милиционеров пострадали во время массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава республики.
РИА Новости вчера в 22:59
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В Японии создали игровую зону с кроватью для геймеров

Sport24.ru вчера в 11:32
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК вчера в 12:41
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Единоборства

Джошуа проведёт бой с Пулевым 20 июня

Матч ТВ вчера в 05:47
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У прибывших с Diamond Princess россиян не обнаружено коронавируса

Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
Вести ФМ 01 марта в 23:09
Общество

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Российская газета вчера в 22:05
Экономика

В Минкомсвязи пояснили сроки внедрения сайтов с бесплатным доступом

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, накануне сообщила, что ведомство не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам.
РБК вчера в 07:18
Общество

Пензенцам начнут выдавать маткапитал на первенца

При появлении второго ребенка семья получит 616 617 рублей, что почти на 150 тысяч больше, чем ранее.
Stolica58.ru вчера в 19:15
Политика

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
РБК 00:25
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости вчера в 15:39
Экономика

ЦБ предлагает отсрочить передачу денег от продажи Сбербанка в бюджет

«В документе указано, что срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну РФ прав требования осуществляется до 1 июня, мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря», — предложила Юдаева.
REGNUM вчера в 15:46
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Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

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Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости вчера в 05:30
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Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс вчера в 02:33
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
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