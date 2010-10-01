Финансы
КоммерсантъОпасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост
Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост Даже в случае ограниченного распространения коронавируса вне Китая и угасания вспышки в этой стране до конца первого квартала, мировая экономика может недосчитаться 0,5 процентного пункта роста в этом году, спрогнозировали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Читать в источнике
Оценить
Комментарии
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
Общество
Следователь заявил, что заказчик убийства Листьева известен
На вопрос Пивоварова, кого следствие считает заказчиком убийства Листьева, следователь ответил, что «есть основания подозревать», однако не стал раскрывать личность подозреваемого и не продолжил фразу.
Армия и оружие
Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе
Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Происшествия
МАК назвал причину крушения самолета в Бишкеке в 2017 году
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Хоккей
ХК «Торпедо» в первом матче плей-офф встретится с ЦСКА
Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» в плей-офф Кубка Гагарина 2 марта проведет первый матч с действующим обладателем трофея – московским ЦСКА.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Происшествия
Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет
Происшествия
Мужчина пожаловался журналисту на жизнь и умер в прямом эфире
Житель Ирака умер в прямом эфире после того, как пожаловался журналисту на жизнь в стране.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Украинская разведка выяснила предназначение Крыма
Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
Футбол
«Вы самый большой клоун». Президент «Интера» раскритиковал главу Серии А
Президент «Интера» Стивен Чжан раскритиковал главу Серии А Паоло Даль Пино в связи с переносами матчей из-за коронавируса.
Происшествия
В Бишкеке 18 милиционеров пострадали во время массовых беспорядков
Восемнадцать милиционеров пострадали во время массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава республики.
Технологии
В Японии создали игровую зону с кроватью для геймеров
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Единоборства
Джошуа проведёт бой с Пулевым 20 июня
Здоровье
У прибывших с Diamond Princess россиян не обнаружено коронавируса
Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Экономика
В Минкомсвязи пояснили сроки внедрения сайтов с бесплатным доступом
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, накануне сообщила, что ведомство не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам.
Общество
Пензенцам начнут выдавать маткапитал на первенца
При появлении второго ребенка семья получит 616 617 рублей, что почти на 150 тысяч больше, чем ранее.
Политика
ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Экономика
ЦБ предлагает отсрочить передачу денег от продажи Сбербанка в бюджет
«В документе указано, что срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну РФ прав требования осуществляется до 1 июня, мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря», — предложила Юдаева.
Здоровье
Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.