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Опасения по поводу коронавируса уже снижают мировой экономический рост

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Политика Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Здоровье У прибывших с Diamond Princess россиян не обнаружено коронавируса Состояние семи прибывших в Приморье россиян с круизного лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса, удовлетворительное, признаков болезни нет, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Экономика В Минкомсвязи пояснили сроки внедрения сайтов с бесплатным доступом Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, накануне сообщила, что ведомство не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

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Происшествия Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Экономика ЦБ предлагает отсрочить передачу денег от продажи Сбербанка в бюджет «В документе указано, что срок перечисления в федеральный бюджет денежных средств или передачи в казну РФ прав требования осуществляется до 1 июня, мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок — до 1 декабря», — предложила Юдаева.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Общество Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".