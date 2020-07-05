Коронавирус
Lenta.ruОпасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ
Бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил об опасности новой волны коронавируса . Его слова приводит РИА Новости. По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
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с чего всё началось
Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.РИА Новостивчера в 20:44
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