Коронавирус

МедиаПотокМедиаПотокОпасные последствия коронавируса назвал экономист Талеб

Американский публицист, экономист и трейдер Нассим Талеб заявил, что новый тип коронавируса может быть гораздо опаснее, чем предполагалось. Как сообщает МедиаПоток, специалист отметил, что инфекция влияет на мыслительный аппарат человека и имеет способность к быстрому распространению.
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Нассим Талеб
Когда эпидемия только началась, считалось, что первые симптомы проявляются в течение двух недель после того, как человек заразился. Это было похоже на то, как работает большинство других вирусов. Но теперь выясняется, что вирус может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше.
— Нассим ТалебАБН 03:32
с чего всё началось

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Другим опасным обстоятельством Талеб назвал отсутствие у медицинского сообщества понимания, какие последствия перенесенное заболевание оставляет для иммунитета человека.
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Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

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Нассим Николас Талеб
Американский эссеист, писатель, статистик и бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения. Доктор философии. Основная сфера научных интересов - изучение влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю, а также механизмы торговли производными финансовыми инструментами. Автор экономических бестселлеров «Чёрный лебедь» и «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни».
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