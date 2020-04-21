Другим опасным обстоятельством Талеб назвал отсутствие у медицинского сообщества понимания, какие последствия перенесенное заболевание оставляет для иммунитета человека.

с чего всё началось

Когда эпидемия только началась, считалось, что первые симптомы проявляются в течение двух недель после того, как человек заразился. Это было похоже на то, как работает большинство других вирусов. Но теперь выясняется, что вирус может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше.

Американский публицист, экономист и трейдер Нассим Талеб заявил, что новый тип коронавируса может быть гораздо опаснее, чем предполагалось. Как сообщает МедиаПоток, специалист отметил, что инфекция влияет на мыслительный аппарат человека и имеет способность к быстрому распространению.

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