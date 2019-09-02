Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью. "Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов. На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.
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Ураган «Дориан» снизился до 4 категории

Газета.Ru11:13

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

РИА Новостивчера в 13:25

В Сети появилось видео урагана «Дориан» на Багамских островах

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«Молитесь за Абако». Очевидцы выложили видео разрушительного урагана «Дориан»

ТАССвчера в 13:51

Ураган «Дориан» достиг катастрофических масштабов и скорости 257 км в час

Евразия Dailyвчера в 09:25
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Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

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Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
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