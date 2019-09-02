Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью. "Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов. На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.

Технологии В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.

Политика Главный московский единоросс подал иск к ФБК и Навальному Глава московского отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу.

Экономика Правительство отменит Красноярский экономический форум В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов – в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Президент Польши выступил против приглашения России в G8 Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.

Политика Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".

Финансы Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.

Общество Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.

Политика Первый президент Крыма вышел из комы Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.

Здоровье Что расскажет язык о ваших болезнях Некоторые заболевания можно распознать по состоянию, цвету и даже запаху языка.

Здоровье Эксперты назвали безопасные для фигуры продукты Некоторые продукты, которые находятся в черном списке поклонников здорового образа жизни, никак не влияют на фигуру.

Политика Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике» В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.

Наука Магнитная буря обрушилась на Землю Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.

Армия и оружие В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.

Политика Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.

Происшествия 53-летний мужчина многократно насиловал свою 14-летнюю дочь В Киргизии в селе Сокулук 53-летний мужчина многократно насиловал свою 14-летнюю дочь.

Экономика Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.

Теннис Рублёв проиграл Берреттини в четвёртом круге US Open Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Интернет «Яндекс» начал ограничивать бесплатное прослушивание музыки Проект «Яндекс.Музыка» вводит новые ограничения для пользователей бесплатной версии сервиса.