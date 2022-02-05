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«Опасный займ»: эксперты рассказали, как брать кредиты и не оказаться в долговой яме

Эксперты рассказали о самых опасных кредитах.
Известия
Кваша указал в беседе с агентством "Прайм
" , что кредит — удобный инструмент только, если правильно рассчитана долговая нагрузка.
Газета.Ru
Тем, кто задумался о получении кредита, необходимо оценить свой располагаемый доход – количество средств, которые остаются после всех обязательных расходов.
Профиль
По мнению специалиста, опасными могут быть кредиты на спонтанные покупки, на "закрыть дыру в кармане", а также на "жить не хуже других".
Газета.Ru

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