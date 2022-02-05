Известия«Опасный займ»: эксперты рассказали, как брать кредиты и не оказаться в долговой ямеЭксперты рассказали о самых опасных кредитах.ИзвестияКваша указал в беседе с агентством "Прайм" , что кредит — удобный инструмент только, если правильно рассчитана долговая нагрузка.Газета.RuТем, кто задумался о получении кредита, необходимо оценить свой располагаемый доход – количество средств, которые остаются после всех обязательных расходов.ПрофильПо мнению специалиста, опасными могут быть кредиты на спонтанные покупки, на "закрыть дыру в кармане", а также на "жить не хуже других".Газета.RuЧитать далееСвернутьОценить3Поделиться