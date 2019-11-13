Общество
ИзвестияОпасным преступникам могут запретить работать в такси
В России планируется запретить гражданам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси. Соответствующий законопроект разработало Министерство транспорта РФ по поручению президента страны Владимира Путина.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Закон запретит опасным преступникам управлять такси, автобусами и трамваями Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще заниматься автоперевозками. Соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина.Коммерсантъвчера в 17:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтранс предложил запретить осужденным по тяжким статьям работать в такси
Rambler News Serviceвчера в 12:06
Минтранс предложил запретить осужденным за тяжкие преступления управлять такси
Парламентская газетавчера в 11:49
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Шоу-бизнес
Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом
Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
Происшествия
Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска
В колледже Благовещенска сегодня произошла стрельба.
Политика
Кадыров заявил о необходимости дороги между Чечней и Грузией
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о значимости строительства дороги, соединяющей Чечню и Грузию, сообщает РИА Новости.
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Общество
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте
В российском Центробанке заявили о недопустимости рассылки банковских карт по почте, пишет газета "КоммерсантЪ".
Общество
В Роструде рассказали о новом виде мошенничества
В России появился новый вид телефонного мошенничества.
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
Экономика
Крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке
После снижения Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента годовых 17 из 20 крупнейших российских банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия жилищного кредитования.
Шоу-бизнес
Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Политика
Американский сенатор заблокировал резолюцию о Геноциде армян
Член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм после встречи в Белом доме с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом наложил вето на резолюцию о признании Геноцида армян.
Политика
Владимир Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Бразилию. Глава государства примет участие в саммите БРИКС.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
Политика
Лавров ответил Байдену на слова о нежелании РФ видеть его президентом
Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Политика
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
Общество
Кузбасская полиция усмотрела нацистскую символику в числе 55
Полиция города Калтан Кемеровской области составила протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики) на юриста Дмитрия Миропольцева.
Игры
Rockstar извинилась за неудачный запуск Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar опубликовала пост, в котором компания принесла свои извинения за многочисленные проблемы, с которыми пришлось столкнуться игрокам на релизе ПК-версии Red Dead Redemption 2. По словам разработчиков, они постарались как можно быстрее разрешить все проблемы, но некоторые геймеры все ещё не могут играть в RDR 2 - к счастью, теперь это касается лишь небольшой группы игроков.
Происшествия
На улице в Челябинской области умерла школьница
На улице в Троицке Челябинской области днём в четверг, 14 ноября, умерла девятиклассница.
Политика
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров: «Моя задача – продлить жене детство!»
Общество
Последняя жительница дома у филармонии согласилась продать квартиру
Политика
Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил США в заговоре с целью организации переворота в Боливии.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Энергетика
Революция требует жертв: сланцевый гигант США объявил о скором банкротстве
С начала года в США ушли с рынка несколько десятков сланцевых компаний, и это никого не удивило: инвесторы, так и не дождавшись прибыли, вкладывают в отрасль все меньше.
Гаджеты
Представлен 16-дюймовый MacBook Pro
Сегодня Apple представила свой 16-дюймовый MacBook Pro. Его стоимость начинается от $2400 и доходит до $6099.