Авто

REGNUMREGNUMOpel планирует увеличить модельный ряд автомобилей в РФ

В России в 2020 году будет расширена модельная линейка автомобилей марки Opel. Об этом заявил вице-президент Groupe PSA и управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин в интервью ТАСС.
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Opel в 2020 году планирует расширить модельный ряд в России

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Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
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Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Lenta.ru 09:53
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В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

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Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США

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В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

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Lenta.ru 07:59
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В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
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Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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Объявлены номинанты на премию «Оскар»

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Серийную версию первого кроссовера марки Genesis сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок.
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Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
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Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности

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«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»

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Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

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Pravda.Ru 04:28
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