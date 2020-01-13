В России в 2020 году будет расширена модельная линейка автомобилей марки Opel. Об этом заявил вице-президент Groupe PSA и управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин в интервью ТАСС.

Политика Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Происшествия Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.

Политика Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.

Политика Госдума ограничит количество авторов законопроектов Совет Думы принял решение ограничивать количество авторов только теми, которые уже есть в законопроекте.

Гаджеты Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+ Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Происшествия В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.

Политика Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.

Общество Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье большим интервью Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского титула и денег, проводить много времени в Великобритании и Северной Америке, а также добиться финансовой независимости от монаршего дома, но при этом продолжать исполнять долг "перед королевой".

Общество Times рассказала о русском владельце дома Маркл и принца Гарри Газета The Times рассказала о том, что владельцем дома, в котором принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и Новый год, является российский бизнесмен.

Авто Серийный кроссовер Genesis сфотографировали на парковке Серийную версию первого кроссовера марки Genesis сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок.

Общество ФАС проверит обоснованность повышения цен на сотовую связь Федеральная антимонопольная служба России не получала жалоб на повышение тарифов на сотовую связь, но проверит обоснованность изменения цен, сообщил через пресс-службу заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Общество Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.