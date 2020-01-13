Авто
REGNUMOpel планирует увеличить модельный ряд автомобилей в РФ
В России в 2020 году будет расширена модельная линейка автомобилей марки Opel. Об этом заявил вице-президент Groupe PSA и управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин в интервью ТАСС.
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Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Политика
Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.
Политика
Госдума ограничит количество авторов законопроектов
Совет Думы принял решение ограничивать количество авторов только теми, которые уже есть в законопроекте.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Гаджеты
Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+
Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США ввели новые санкции против Венесуэлы, добавив в список семь граждан страны - Минфин.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Сергей Жуков показал свою повзрослевшую «американскую дочь»
Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков показал публике, как выросла и повзрослела его «американская дочь».
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Футбол
Дмитрий Селюк: Гогуа полностью восстановился от травмы
Футбольный агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является защитник ЦСКА Седрик Гогуа, рассказал о состоянии здоровья ивуарийского игрока.
Политика
Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели
Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.
Политика
Около 50% депутатов не будут переизбраны в 2021 году – эксперты
В ходе составления рейтинга выяснилось, что самая активная возрастная категория среди депутатов – 50–60 лет.
Общество
Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения
Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили семье большим интервью
Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского титула и денег, проводить много времени в Великобритании и Северной Америке, а также добиться финансовой независимости от монаршего дома, но при этом продолжать исполнять долг "перед королевой".
Общество
Times рассказала о русском владельце дома Маркл и принца Гарри
Газета The Times рассказала о том, что владельцем дома, в котором принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и Новый год, является российский бизнесмен.
Авто
Серийный кроссовер Genesis сфотографировали на парковке
Серийную версию первого кроссовера марки Genesis сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок.
Общество
ФАС проверит обоснованность повышения цен на сотовую связь
Федеральная антимонопольная служба России не получала жалоб на повышение тарифов на сотовую связь, но проверит обоснованность изменения цен, сообщил через пресс-службу заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
Общество
Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города
Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.