Авто

Газета.RuГазета.RuOpel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости". С 16 декабря первые модели немецкого автопроизводителя поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах РФ.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

Opel возобновил продажи автомобилей в России

ТАСС05:32

Opel возобновил продажи автомобилей в России

RT на русском04:52

Opel вернулся в Россию: модели, цены, комплектации, дилеры

AutoNews04:00

Opel возобновил продажи в России

Автостат04:27

Opel начал продажи Zafira Life и Grandland X — цены известны

За рулем04:05

Opel возобновил продажи в России

РИА Новости04:28

Микроавтобус Opel Zafira Life получил рублёвый ценник

Журнал Авто.ру04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

Газета.Ru 04:59
Политика

Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости 03:32
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru 04:14
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Телеканал 360° вчера в 06:32
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости вчера в 11:46
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Политика

В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского

В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
РИА Новости 05:20
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Общество

Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

Известия 04:40
Политика

Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину

Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.
NewInform вчера в 12:55
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия вчера в 11:24
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Футбол

России впервые за 18 лет не будет на жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Кстати, россияне дважды выигрывали Кубок УЕФА (сейчас это Лига Европы): ЦСКА в 2005-м и «Зенит» в 2008-м.
BFM.ru 02:47
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

Lenta.ru 04:14
Армия и оружие

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

В конце октября норвежский телеканал NRK со ссылкой на разведданные сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота задействованы в секретной операции в Северной Атлантике, целью которой является преодоление рубежа НАТО.
РБК 04:09
Общество

В Севастополе затонула и всплыла списанная подлодка

В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док со списанной подводной лодкой, позже она всплыла.
Дождь вчера в 02:27
Единоборства

Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру

FightTime.ru вчера в 12:19
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер 14 декабря в 12:18
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное