Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости". С 16 декабря первые модели немецкого автопроизводителя поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах РФ.

Opel снова начал продажи в России

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