Авто

Газета.RuГазета.RuOpel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости". С 16 декабря первые модели немецкого автопроизводителя поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах РФ.
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Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
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