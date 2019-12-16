Авто
Газета.RuOpel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости". С 16 декабря первые модели немецкого автопроизводителя поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах РФ.
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В Кремле отреагировали на проект децентрализации власти на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление на Украине законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.
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Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
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Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
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Политика
В раде назвали закон о децентрализации попыткой вернуть СССР
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