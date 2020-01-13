Авто
BFM.ruOpel расширит линейку автомобилей в России до шести моделей
Opel намерен расширить линейку своих автомобилей в России до шести моделей. Об этом заявил в интервью ТАСС управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.
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Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
Авто
Рыночная стоимость Tesla превысила общие показатели GM и Ford
В ходе торгов на истекшей недели акции производителя электромобилей Tesla выросли почти на 5%, что увеличило рыночную капитализацию компании до $89 млрд.
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
Политика
Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани
Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города
Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Кино
Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Общество
Сегодня отмечают старый Новый год
Здоровье
За последние 200 лет нормальная температура человека понизилась
Американские специалисты выяснили, что за последние 200 лет снизилась нормальная температура человека.
Единоборства
Поединок борцов из Грузии и Украины закончился массовой дракой
В полуфинале международных соревнований по вольной борьбе, проходивших в Турции, схватка представителей Украины и Грузии завершилась массовой дракой, сообщило 13 января информационное агентство УНИАН.
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка.
Политика
Вице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.
Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
Армия и оружие
В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели
Общество
В Госдуму внесли проект постановления об амнистии к 75-летию Победы
В проекте постановления 14 пунктов, пишет Znak.com.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Футбол
Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
Здоровье
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика
После сложнейшей операции и курса лечения удалось достичь стойкой ремиссии, но как только болезнь отступила - с ребенка сняли инвалидность.
Космос
«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»
«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
Общество
Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения
Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.