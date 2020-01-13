Авто

BFM.ruBFM.ruOpel расширит линейку автомобилей в России до шести моделей

Opel намерен расширить линейку своих автомобилей в России до шести моделей. Об этом заявил в интервью ТАСС управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.
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