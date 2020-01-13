Opel намерен расширить линейку своих автомобилей в России до шести моделей. Об этом заявил в интервью ТАСС управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

Opel расширит линейку автомобилей в России до шести моделей

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Общество Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.

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Политика Вице-президент Абхазии подал в отставку Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.

Здоровье В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика После сложнейшей операции и курса лечения удалось достичь стойкой ремиссии, но как только болезнь отступила - с ребенка сняли инвалидность.

Общество Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.

Экономика Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.