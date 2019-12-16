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Общество Путин подписал закон об отмене банковского роуминга Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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