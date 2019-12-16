Авто

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексOpel возобновила продажи в России

Opel ушел с российского рынка в 2015 году после остановки завода в Санкт-Петербурге. По данным исследования консалтинговой компании "JATO Dynamics", Россия находится в числе стран с самой низкой средневзвешенной стоимостью автомобилей.
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Opel возобновил продажи автомобилей в России

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:28, Ашберн
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Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
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