Авто
Давыдов.ИндексOpel возобновила продажи в России
Opel ушел с российского рынка в 2015 году после остановки завода в Санкт-Петербурге. По данным исследования консалтинговой компании "JATO Dynamics", Россия находится в числе стран с самой низкой средневзвешенной стоимостью автомобилей.
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Общество
Медведев увеличил служащим по контракту компенсации за жилье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера компенсаций за поднаем жилья военнослужащим-контрактникам солдатам, сержантам, матросам и старшинам.
Общество
Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода
ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»
Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
Технологии
В систему переводов ЦБ внедрят платежи смартфоном по аналогии с Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками внедрение в Систему быстрых платежей (СПБ) ЦБ технологии бесконтактной оплаты NFC, рассказали РБК четыре источника на платежном рынке.
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Общество
Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе
Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
Британский ученый назвал напитки с самым серьезным похмельем
Херес и портвейн являются алкогольными напитками, после которых наступает самое сильное похмелье.
Кино
За Сталина и социализм. Вышел первый трейлер «советского» Супермена
Действие «советского» Супермена разворачивается в 1953–2001 годах.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Общество
Работающих пенсионеров предупредили о штрафах на 120 тысяч рублей
«Если человек работает неофициально и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию — это незаконно», — считает заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о разрыве отношений с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на комментарии фанатов, которые обсуждали ее расставание с певцом Прохором Шаляпиным.
Фигурное катание
Фанаты хотят отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания
Общество
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Общество
Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру
По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Наука
Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва
Политика
Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР
Россия и Китай предлагают смягчить ряд санкций в отношении Северной Кореи в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране, говорится в проекте резолюции ООН, подготовленном двумя Москвой и Пекином.
Технологии
Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5
Политика
МИД Украины отверг идею привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Как пишет Argumenti.ru, пресс-служба штаба киевской военной операции в Донбассе распространила в интернете информацию о числе ополченцев Народной милиции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря.