Авто

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексOpel возобновила продажи в России

Opel ушел с российского рынка в 2015 году после остановки завода в Санкт-Петербурге. По данным исследования консалтинговой компании "JATO Dynamics", Россия находится в числе стран с самой низкой средневзвешенной стоимостью автомобилей.
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