Авто
Давыдов.ИндексOpel возобновила продажи в России
Opel ушел с российского рынка в 2015 году после остановки завода в Санкт-Петербурге. По данным исследования консалтинговой компании "JATO Dynamics", Россия находится в числе стран с самой низкой средневзвешенной стоимостью автомобилей.
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Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России
Игры
К гладиаторскому симулятору Gladiux выпустили первый трейлер
Насколько дней назад студия Starcaster Games анонсировала свой новый проект, Gladiux. А теперь выпустила к нему первый короткий трейлер.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Здоровье
Опасное инфекционное заболевание появилось в Кузбассе
Или водной лихорадкой Вейля-Васильева называют острое инфекционное заболевание, которое передается от животных.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Гаджеты
Microsoft внезапно передумала хоронить мобильный Windows
Компания Microsoft планировала окончательно прекратить официальную поддержку последней версии своей мобильной платформы Windows 10 Mobile (1709) 10 декабря 2019 года.
Экономика
Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре
Рост промышленного производства в России в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Теннис
Шарапова рассказала о худшем совете в своей жизни
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
В частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщает «Интерфакс».
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
Авто
АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленной Lada 4x4
Популярный изготовитель машин АвтоВАЗ рассказал о начале производства новой версии Lada 4x4.
Политика
Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР
Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
Футбол
Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном
Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
Гаджеты
В России подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России подешевели смартфоны, смарт-часы, наушники и колонки китайских марок Huawei и Honor.
Космос
Китай запустит первый коммерческий спутник 5G
Космический аппарата GalaxySpace станет первым китайским частным телекоммуникационным спутником, поддерживающим связь стандарта 5G.
Происшествия
Петербургский горсуд оставил историка Соколова под арестом
Политика
Трутнев представил депутатам ЕАО врио губернатора Гольдштейна
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил в столице Еврейской автономной области депутатам, представителям местной власти и общественности врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна.
Хоккей
«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Ранее калифорнийский клуб не мог выставить Ковальчука на драфт отказов из-за того, что еще не выплатил ему бонусы по контракту.
Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Эрдоган напомнил США о геноциде индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Соединенные Штаты об ответных мерах Анкары в случае признания американским сенатом геноцида армян в Османской империи в начале 20 века.
Политика
Соловьев ответил на реплику Гордона о «лишении» России Крыма и Курил
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на реплику украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что у России в будущем, якобы, «заберут» часть территорий.
Происшествия
Фигурантку дела о хищении у банка «Югра» Чернову освободили из СИЗО
Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест фигурантку дела о хищении 7,5 млрд рублей у банка «Югра», бывшего директора столичного филиала банка Нину Чернову.
Энергетика
Льготы для Приобского месторождения могут найтись в ФНБ
По всей видимости, Минфин предлагает привязать налоговый вычет для Приобского месторождения к цене нефти, заложенной в бюджетном правиле (аналогично подходу, предложенному для налогообложения Ванкорского кластера для стимулирования инвестиций в таймырские месторождения), указывает старший аналитик Сбербанка по нефтегазовому сектору Андрей Громадин.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала человеком года в конкурсе телешоу.