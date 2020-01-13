Авто
ИзвестияOpel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России
Немецкий автопроизводитель Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года. Об этом рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин в интервью ТАСС, опубликованном 13 января.
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Общество
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Кино
Третий сезон «Мира Дикого Запада» предрек гражданскую войну в России
В коротком тизере "Дивергенции", обнародованном 12 января, перечисляются серьезные политические катастрофы прошедшего года (протесты в Гонконге, импичмент президенту США и т.д.) и "анонсируются" новые, в том числе, вторая гражданская война в России в 2037 году и некое финальное "критическое событие" в феврале 2057-го.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Экономика
Однокомнатные квартиры в Челнах за год подорожали на 16,2%
Шоу-бизнес
Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Экс-участник телестройки любви «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о драке между двумя Надеждами - Кадышевой и Бабкиной, которая когда-то имела место во время съемок программы «Новогодний огонек».
Происшествия
СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев
Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
Здоровье
В Ростове-на-Дону мальчика без глаза не признают инвалидом
Мальчику поставили страшный диагноз — ретинобластома, проще говоря, рак сетчатки.
Экономика
Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам
Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавски банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций, сообщает издание Helsingin Sanomat.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
Летающая бритва: ракету с лезвиями впервые применили в Афганистане
В Афганистане впервые задействовали ракету AGM-114R9X с лезвиями для уничтожения одного из лидеров бандформирований.
Экономика
В РФ впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В РФ в прошлом году снизились продажи одежды и обуви, об этом сообщается в отчете Fashion Consulting Group (FCG).
Общество
«Яндекс» запустит каршеринг в Европе
«Яндекс» планирует в этом году запустить сервис каршеринга в Европе, сообщил Financial Times (FT) гендиректор «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов.
Общество
Nissan может выйти из альянса с Renault
Газета со ссылкой на анонимные источники отмечает, что Nissan разработал план действий, который предусматривает не только разрыв отношений с Renault, а значит, и выход из совместных проектов, но и кадровые изменения в руководстве альянса.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
Политика
Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ
Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Происшествия
Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника
В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника.
Политика
Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Парламент Абхазии отправил президента Рауля Хаджимбу в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал премьер Валерий Бганба.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Общество
Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
У оскароносного триллера 1991 года «Молчание ягнят» появится спин-офф. Производством сериала займется компания CBS.