Авто

ИзвестияИзвестияOpel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России

Немецкий автопроизводитель Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года. Об этом рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин в интервью ТАСС, опубликованном 13 января.
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Общество

Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде

Газета.Ru 06:52
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Кино

Третий сезон «Мира Дикого Запада» предрек гражданскую войну в России

В коротком тизере "Дивергенции", обнародованном 12 января, перечисляются серьезные политические катастрофы прошедшего года (протесты в Гонконге, импичмент президенту США и т.д.) и "анонсируются" новые, в том числе, вторая гражданская война в России в 2037 году и некое финальное "критическое событие" в феврале 2057-го.
ИА InterMedia 05:45
Экономика

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости 04:17
Политика

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
РБК 07:00
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Происшествия

На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной

В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Российская газета 02:58
Экономика

Однокомнатные квартиры в Челнах за год подорожали на 16,2%

Chelny-biz.ru 05:04
Шоу-бизнес

Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Экс-участник телестройки любви «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о драке между двумя Надеждами - Кадышевой и Бабкиной, которая когда-то имела место во время съемок программы «Новогодний огонек».
Вечерний курьер 04:27
Происшествия

СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев

Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
Российская газета 03:49
Здоровье

В Ростове-на-Дону мальчика без глаза не признают инвалидом

Мальчику поставили страшный диагноз — ретинобластома, проще говоря, рак сетчатки.
НТВ 06:00
Экономика

Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам

Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавски банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций, сообщает издание Helsingin Sanomat.
РБК 07:24
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие

Летающая бритва: ракету с лезвиями впервые применили в Афганистане

В Афганистане впервые задействовали ракету AGM-114R9X с лезвиями для уничтожения одного из лидеров бандформирований.
Российская газета 04:12
Экономика

В РФ впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В РФ в прошлом году снизились продажи одежды и обуви, об этом сообщается в отчете Fashion Consulting Group (FCG).
Газета DAILY 11 января в 15:27
Общество

«Яндекс» запустит каршеринг в Европе

«Яндекс» планирует в этом году запустить сервис каршеринга в Европе, сообщил Financial Times (FT) гендиректор «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов.
Ведомости 04:09
Общество

Nissan может выйти из альянса с Renault

Газета со ссылкой на анонимные источники отмечает, что Nissan разработал план действий, который предусматривает не только разрыв отношений с Renault, а значит, и выход из совместных проектов, но и кадровые изменения в руководстве альянса.
Российская газета 04:20
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Армия и оружие

Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране

Lenta.ru 05:09
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
РБК вчера в 16:00
Политика

Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ

Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
RT на русском 06:44
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Интерфакс 00:45
Фигурное катание

Авербух уточнил размер заработка Медведевой за участие в ледовых шоу

Lenta.ru 06:44
Происшествия

Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника

В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника.
Вести.Ru 05:08
Политика

Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента

Парламент Абхазии отправил президента Рауля Хаджимбу в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал премьер Валерий Бганба.
Газета.Ru 05:55
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
Общество

Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:25
Кино

Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф

У оскароносного триллера 1991 года «Молчание ягнят» появится спин-офф. Производством сериала займется компания CBS.
Известия 05:54
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