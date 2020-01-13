Немецкий автопроизводитель Opel планирует увеличить модельный ряд в России с двух до шести автомобилей к концу 2020 года. Об этом рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин в интервью ТАСС, опубликованном 13 января.

Opel заявил о планах увеличить модельный ряд автомобилей в России

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