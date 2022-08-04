Военачальник отметил, что интерес Вашингтона к изучению биологических средств «узконаправленного действия» позволяет по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии коронавируса, а также «роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19».
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной, заявил, что западный политик забыл, кто победил во Второй мировой войне, и история повторится.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на оставленных украинскими военнослужащими позициях были найдены медицинские препараты наркотического действия, в том числе опиоиды, а также вещества эфедринового ряда, передает РИА "Новости".