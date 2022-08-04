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Операционная прибыль Adidas упала на 28% во втором квартале

Adidas отмечает, что из-за ухода с российского рынка выручка за квартал сократилась более чем на €100 млн.
Коммерсантъ
Adidas 9 марта сообщил, что приостанавливает работу своего сайта и приложения, а также закрывает магазины в РФ.
Finam.Ru
Фирма Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
ПРАЙМ
Общая недополученная концерном выручка превысила €300 млн (около $306 млн).
ТАСС

Подробнее о событии

Операционная прибыль Adidas упала на 28% во втором квартале
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Уход с российского рынка лишил Adidas более €100 млн выручки
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