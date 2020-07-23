с чего всё началось

Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена. Об этом сообщает украинский телеканал "Наш" со ссылкой на источники в МВД. Официальные источники эту информацию пока не подтверждали.

Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена

Политика Посла России вызвали в МИД Эстонии Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики. 14

Общество Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. 430

Происшествия ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ. 682

Экономика Российский автозавод обязали отчитываться перед США Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года. 93

Политика ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 359

Происшествия Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.

Спорт Жуткие боссы в новом трейлере пошаговой хоррор-тактики Othercide Издательство Focus Home Interactive и студия Lightbulb Crew представили новый геймплейный трейлер Othercide, который посвятили боссам пошаговой хоррор-тактики.

Общество В Союзе мусульманок Татарстана объяснили брак между девочкой и «имамом» Председатель общественной организации «Союз мусульманок Татарстана» Наиля Зиганшина прокомментировала информацию о брачном союзе Расула Салихова, который называл себя имамом, и 13-летней девочки.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 62

Общество Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов. 812