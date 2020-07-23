Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОперация по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена

Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена. Об этом сообщает украинский телеканал "Наш" со ссылкой на источники в МВД. Официальные источники эту информацию пока не подтверждали.
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с чего всё началось
На Украине в городе Полтава проводится спецоперация по задержанию мужчины по имени Роман Скрыпник, который подозревается в угоне автомобиля, сообщается на сайте
 местной полиции.
Коммерсантъ05:31

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В Полтаве захватчик с гранатой отпустил заложника

Комсомольская правда09:00

Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве

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В Полтаве мужчина с гранатой захватил в заложники начальника угрозыска

Интерфакс04:54

В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского

RT на русском04:52

В Полтаве угонщик взял в заложники начальника уголовного розыска

РБК04:48

СМИ: завершена операция по обезвреживанию мужчины, захватившего заложника в Полтаве

ТАСС07:08

Угрожавший взрывом в Полтаве мужчина взял полицейского в заложники

РЕН ТВ04:33
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество

Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»

Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM 08:51
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Политика

Посла России вызвали в МИД Эстонии

Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики.
ТАСС 07:34
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Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
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Политика

Матвиенко сообщила, что до семи сенаторов могут уйти из Совфеда

Газета.Ru 07:50
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Происшествия

ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах

ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
Ведомости 08:10
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Экономика

Российский автозавод обязали отчитываться перед США

Минфин США вновь отложил введение санкций против группы ГАЗ в середине июля. Срок завершения сделок с ним продлен до 22 января 2021 года.
Lenta.ru 08:38
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании политолога Федора Крашенинникова

Адвокат Алексей Бушмаков сообщил о задержании в Екатеринбурге своего подзащитного – политолога Федора Крашенинникова.
Вести.Ru 05:33
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Общество

Суд приговорил историка Дмитриева к трем с половиной годам колонии

НТВ вчера в 08:30
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Происшествия

В Германии осудили 92-летнего охранника концлагеря

Lenta.ru 09:04
Политика

ЕС и Украина подписали меморандум о выделении Киеву €1,2 млрд

Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу выделения Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 08:01
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
359
Происшествия

Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника

Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве

Бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко получил политическое убежище в Литве.
РБК 07:31
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в мини-шортах

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
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Общество

В Ленобласти почти в три раза снизилось число заболевших пневмонией

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 12:33 — REGNUM В Ленинградской области в период пандемии зафиксирован рекордный рост числа заболевших внебольничной пневмонией жителей региона.
REGNUM 05:33
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Спорт

Жуткие боссы в новом трейлере пошаговой хоррор-тактики Othercide

Издательство Focus Home Interactive и студия Lightbulb Crew представили новый геймплейный трейлер Othercide, который посвятили боссам пошаговой хоррор-тактики.
Игромания.ру 06:47
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
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Общество

В Союзе мусульманок Татарстана объяснили брак между девочкой и «имамом»

Председатель общественной организации «Союз мусульманок Татарстана» Наиля Зиганшина прокомментировала информацию о брачном союзе Расула Салихова, который называл себя имамом, и 13-летней девочки.
Ридус 09:00
Общество

Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя

Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
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Спорт

Первый канал покажет церемонии открытия и закрытия московских Игр-1980

Интерфакс-Спорт 20 июля в 12:58
4
Футбол

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо»

Вести.Ru 08:51
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд

Москва, 23 июля 2020, 14:34 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от расширения лиги до 18 команд.
REGNUM 07:34
Политика

Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

REGNUM 07:23
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Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
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Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
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