«МК» связался с другом легенды бизнесменом Андреем Ковалевым: именно он одним из первых опубликовал фото с Антоновым после того, как тому потребовалась помощь врачей.

с чего всё началось

Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более, столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет празднование юбилея. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит.

По словам Ковалева, операция была простой и недолгой. В настоящее время нога у музыканта не болит, однако, для полного восстановления ему требуется покой. После больницы Антонов уехал в свой дом, который находится в Подмосковье.

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