Шоу-бизнес

ГЛАС.RUГЛАС.RUОперацию на колене перенес Юрий Антонов

По словам Ковалева, операция была простой и недолгой. В настоящее время нога у музыканта не болит, однако, для полного восстановления ему требуется покой. После больницы Антонов уехал в свой дом, который находится в Подмосковье.
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Андрей Ковалев
Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более, столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет празднование юбилея. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит.
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