Шоу-бизнес
ГЛАС.RUОперацию на колене перенес Юрий Антонов
По словам Ковалева, операция была простой и недолгой. В настоящее время нога у музыканта не болит, однако, для полного восстановления ему требуется покой. После больницы Антонов уехал в свой дом, который находится в Подмосковье.
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Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более, столько поклонников ждет его концертов. Скоро Юрию Михайловичу 75 лет, я думаю, он на год перенесет празднование юбилея. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит.
— Андрей Ковалев, российский певецStarHit.ru вчера в 02:00
с чего всё началось
«МК» связался с другом легенды бизнесменом Андреем Ковалевым: именно он одним из первых опубликовал фото с Антоновым после того, как тому потребовалась помощь врачей.Московский Комсомолец09 января в 11:04
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Что происходит с Юрием Антоновым: сделал операцию, мучают боли
Московский Комсомолец09 января в 11:04
"Болячка ему покоя не дает!": 74-летнему Юрию Антонову сделали операцию
Комсомольская правда09 января в 15:50
«Эта болячка ему покоя не дает!»: друг Антонова объяснил печальный вид музыканта
Телепрограмма09 января в 13:20
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