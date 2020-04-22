Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву. Спецоперация проводилась в условиях повышенной секретности: о ней знали лишь руководители регионального управления ФСБ.
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с чего всё началось

Лубянка пришла к бизнесмену Денису Волчеку и увезла его из Петербурга в Москву

В 2007 году Волчек избрался депутатом Государственной думы, его отец Геннадий Волчек «вместо него» избирается в городской парламент. В 2011-м Денис Волчек переизбрался вновь. До 2015 года считался неформальным лидером и одним из главных технологов местной ячейки ЛДПР.
Фонтанка.Ру11:37

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В Петербурге задержали депутата Госдумы Дениса Волчека

Петербургский дневник14:23

Сотрудники ФСБ задержали влиятельного бизнесмена и экс-депутата в Петербурге

Мойка7814:20

В Петербурге ФСБ задержала экс-депутата Государственной думы Дениса Волчека

Znak.com12:12

СМИ: ФСБ задержала экс-депутата Госдумы Волчека

Московский Комсомолец13:20

Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

Lenta.ru12:35

Вместе с Волчеком ФСБ увезла в Москву и бизнесмена Зураба Плиева

Фонтанка.Ру13:32

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали влиятельного бизнесмена

Neva.Today13:42
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Общество

Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне

РБК вчера в 14:22
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Общество

Систему выдачи пропусков внедрят в 21 регионе РФ

Москва, 22 апреля 2020, 20:27 — REGNUM В 21 российском регионе планируется внедрить платформу для выдачи пропусков в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции.
REGNUM 13:27
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Шоу-бизнес

Худшей в мире варварской едой назвала русскую кухню рэперша из США

Live24 10:38
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Происшествия

СК возбудил дело из-за поставки старых аппаратов ИВЛ во Владимире

Следователи возбудили уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), срок годности которых истек 15 лет назад, в одну из больниц Владимира.
Известия 09:23
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 14:26
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Шоу-бизнес

Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии

Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Кино

В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»

В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру 08:21
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Политика

Путин поручил быстро построить в Воронеже инфекционную больницу

О планах строительства в столице Черноземья быстровозводимой инфекционной больницы на 250 мест стало известно по итогам совещания президента Владимира Путина с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
Kursk.com 10:39
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Экономика

Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы

Из-за кризиса блогеры начали терять доходы от рекламы.
Авторадио 12:54
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Общество

Назван главный способ распространения коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
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Общество

Российские интернет-компании согласились ограничить качество видео

Российские интернет-компании и приложения согласились отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество видео.
Авторадио 07:44
4
Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
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Общество

Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»

Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что она прекратила свою деятельность в этой стране после продажи активов.
ТАСС 13:05
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Общество

Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
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Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Культура

Концептуальные арт-проекты «перезагрузят» столицу текстиля Иваново

Не только продукция фабрик Иваново подразумевается под "Тканью": это философский аналог многогранного, неодносложного явления - "ткань жизни", "ткань сознания", "ткань произведения".
Ревизор.ру 11:31
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном

Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.
Вечерняя Москва 04:20
Кино

Сериал «Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

ТАСС 13:26
Здоровье

В ДНР зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Всего на территории ДНР выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.
RT на русском 13:20
Экономика

Греф заявил о невозможности раздать россиянам деньги

Глава Сбербанка Герман Греф объяснил, почему идея раздать россиянам деньги из-за ситуации с коронавирусом не может быть реализована.
Кавказ Пост вчера в 14:36
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы: у актрисы положительная динамика

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга Анастасии Заворотнюк, рассказал, что артистку выписали из больницы.
Вести.Ru 09:23
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Энергетика

Цена на нефть Brent выросла более чем на 8%

Напомним, что сегодня цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года, а 20 апреля стоимость марки WTI упала до отрицательных значений - до отметки минус 40,32 доллара за баррель.
Аргументы и Факты 10:02
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Здоровье

Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом

Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
Крым 24 03:29
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Общество

Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Экономика

Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%

Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
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Денис Геннадьевич Волчек
Российский политик
Российский политик. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвёртого созыва. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V и VI созывов. Член комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
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