С 10 утра до 16 дня существует «беспропускное окно», в этот период можно выехать на личном автомобиле по делам. Трансляция начнется в 14:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24», на официальном YouTube-канале губернатора, на сайте администрации Кубани.

Происшествия В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании В Москве экстренные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в государственной клинической больнице на востоке города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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Происшествия Под Белгородом беременная женщина и ее годовалый сын заболели COVID-19 Ранее сообщалось о 59 заболевших коронавирусом в регионе. За минувшие сутки, информируют власти, их число выросло до 71 человека.

Шоу-бизнес Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении. 3

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