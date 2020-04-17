Общество

ЮГ TimesЮГ TimesОперативный штаб Кубани проведет заседание в прямом эфире

С 10 утра до 16 дня существует «беспропускное окно», в этот период можно выехать на личном автомобиле по делам. Трансляция начнется в 14:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24», на официальном YouTube-канале губернатора, на сайте администрации Кубани.
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Губернатор Кубани в прямом эфире проведет заседание оперштаба по предупреждению распространения коронавируса

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Прямая трансляция. Губернатор Вениамин Кондратьев проводит Оперативный штаб Краснодарского края

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Кондратьев в прямом эфире проведет совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом

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В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
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Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Два патрульных катера типа «Раптор» спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге в среду спустили на воду два патрульных катера проекта 03160 "Раптор".
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В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
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Чемпион мира хоккеист Андрей Марков завершил карьеру

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Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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ЦБ допустил снижение ключевой ставки

Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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За сутки на Дону 23 человека заразились коронавирусом

За сутки число зараженных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 23 и составило 168 человек.
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СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

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В Калининградской области коронавирусная инфекция поразила двух водителей-дальнобойщиков.
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