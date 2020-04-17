Общество
ЮГ TimesОперативный штаб Кубани проведет заседание в прямом эфире
С 10 утра до 16 дня существует «беспропускное окно», в этот период можно выехать на личном автомобиле по делам. Трансляция начнется в 14:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24», на официальном YouTube-канале губернатора, на сайте администрации Кубани.
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Губернатор Кубани расскажет о судьбе карантина. Прямая трансляция – на сайте АЧ
Анапское Черноморье04:27
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Общество
Работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные
В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции.
Lenta.ru 07:00
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Баскетбол
Объявлена лучшая спортивная фотография года
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Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Авто
Mazda запатентовала гибридную силовую установку с роторным двигателем
Компания Mazda запатентовала в Японии гибридную силовую установку с роторным двигателем в основе.
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Магазин Humble Bundle бесплатно раздаёт приключенческую игру Manual Samuel
Ubisoft предоставила возможность бесплатно забрать Assassin's Creed II, а Sony предложила всем владельцам PS4 добавить в библиотеку Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey.
3DNews 03:35
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс вчера в 13:51
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Общество
Трамп заявил о начале отмены карантина в США
Напомним, предстоящую отмену самоизоляции президент США анонсировал 14 апреля.
Сусанин 03:50
Армия и оружие
Два патрульных катера типа «Раптор» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге в среду спустили на воду два патрульных катера проекта 03160 "Раптор".
Российская газета 15 апреля в 09:53
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Кино
Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
ИА InterMedia 06:42
Киберспорт
Riot Games приобрела разработчика кубической песочницы Hytale
3DNews вчера в 17:14
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Хоккей
Чемпион мира хоккеист Андрей Марков завершил карьеру
РИА Новости вчера в 15:15
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки
Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
Общество
За сутки на Дону 23 человека заразились коронавирусом
За сутки число зараженных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 23 и составило 168 человек.
Kursk.com 05:31
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Политика
В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая
В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн 15 апреля в 14:53
Происшествия
Основателя Vee Security Литреева освободили из-под домашнего ареста
Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил из-под домашнего ареста основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александра Литреева, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, передает корр. ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.
ТАСС 07:00
Общество
Два дальнобойщика в Калининградской области заразились коронавирусом
В Калининградской области коронавирусная инфекция поразила двух водителей-дальнобойщиков.
Русский Запад 06:50