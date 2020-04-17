Общество

Краснодарские известияКраснодарские известияГлава Кубани проведет заседание оперативного штаба в прямом эфире

Посмотреть трансляцию можно в прямом эфире телеканала «Кубань 24», на сайте краевой администрации и на YouTube-канале губернатора. Напомним, 16 апреля Вениамин Кондратьев провел совещание с медиками, они рассказали о текущей ситуации с коронавирусом.
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Губернатор Кубани в прямом эфире проведет заседание оперштаба по предупреждению распространения коронавируса

Ясно05:58

Кондратьев в прямом эфире проведет совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Кубань 2402:10

Вениамин Кондратьев в прямом эфире проведет заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края

Администрация Краснодарского края04:28

Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 17 апреля

КП - Кубань03:58

Губернатор Кубани расскажет о судьбе карантина. Прямая трансляция – на сайте АЧ

Анапское Черноморье04:27

Продлят ли карантин: губернатор Кубани в прямом эфире проведет совещание с оперштабом по борьбе с коронавирусом

Новая Кубань02:39

Прямая трансляция. Губернатор Вениамин Кондратьев проводит Оперативный штаб Краснодарского края

Кубанские новости04:44
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