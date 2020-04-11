Коронавирус
ИзвестияОперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
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Общество
Умер кинокритик Александр Тимофеевский
Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер.
BFM.ru 17:37
Здоровье
В Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров посетил республиканскую клиническую больницу имени Куватова.
Горобзор.ру 13:58
Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 05:01
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Автоновости дня вчера в 02:44
Здоровье
Создана модель распространения коронавируса в Нижегородской области
В Нижегородской области создана математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Гипер НН 15:00
Происшествия
В Тамбовской области выявили семь новых случаев коронавируса
В Тамбовской области выявили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили власти региона.
RT на русском 17:51
Общество
В Подмосковье вводится режим электронных пропусков с 15 апреля
В Подмосковье с 15 апреля вводится режим электронных пропусков, необходимых для поездок на общественном или личном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.
Rambler News Service 14:14
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
Политика
Зеленский в Запорожье осмотрел место будущей военной морской базы
Киев, 11 апреля 2020, 19:15 — REGNUM Военно-морскую базу «Восток» ВМС Украины планируют построить на территории бердянского морского торгового порта, сообщила 11 апреля пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.
REGNUM 12:15
Здоровье
В США умерли более 20 тыс. человек от коронавируса
Всего с начала пандемии COVID-19 там умерли 20 071 человек, более 6 тыс. из них — в штате Нью-Йорк, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 16:22
Здоровье
В Воронежской области коронавирус впервые заподозрили у врача
В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн 08:50
Экономика
Мировая экономика может потерять более $5 триллионов из-за пандемии
Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем $5 триллионов в ближайшие два года, что превышает годовой объем производства Японии, пишет Bloomberg.
Вести.Ru 09 апреля в 06:25
Здоровье
Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Общество
Карантин из-за коронавируса введен в якутском городе Алдан, где заражены пять человек
Ранее в Алдане была выявлена супружеская пара, зараженная коронавирусом.
Интерфакс - Россия 15:04
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Политика
МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 10:09
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Хоккей
Хоккеист НХЛ потребовал улучшения качества жизни в России
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров потребовал от российских властей улучшить качество жизни в стране.
РБК 14:44
Футбол
Ташуев: плохо говорят о чемпионате Белоруссии? Воспринимаю это не иначе, как российский мажор
Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев отреагировал на снисходительные высказывания российских футбольных деятелей в адрес чемпионата Белоруссии по футболу.
Metaratings 15:03
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Кино
Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»
News.ru вчера в 10:50
Авто
Haval объявила о запуске производства Haval H5 для России
Китайский автогигант Haval официально объявил о начале выпуска обновленного внедорожника Haval Н5, который будут собирать в Тульской области.
Faktom 05:35
Музыка
«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров
Lenta.ru вчера в 11:44
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом
В России с начала эпидемии зарегистрировано 13584 случая заражения коронавирусом в 82 регионах.
Известия 17:54
Политика
В США предложили наказать Китай за коронавирус
Американский сенатор Линдси Грэм предложил наказать Китай за распространение коронавируса.
РЕН ТВ 07:40