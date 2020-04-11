Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

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