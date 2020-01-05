Энергетика

Вести.RuВести.RuОператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января. Как стало известно, в первый день 2020 года объем транзита российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.
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с чего всё началось
При этом компания получает оплату от российской стороны в полном объёме из расчёта 178 млн кубометров в сутки, сообщил
 Макогон на своей странице в Facebook.
News.ru04 января в 23:16

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В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

Известия05 января в 03:38

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Газета.Ru05 января в 00:58

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБК05 января в 02:55

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

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RT на русском05 января в 03:26

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ru04 января в 23:16

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51
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Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
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В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

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Путин рассказал о попытках помешать отношениям России и Турции

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В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
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В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране

Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.
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«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

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Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
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Ковальчук прокомментировал свой дебют за «Монреаль»

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