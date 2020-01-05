Энергетика
Вести.RuОператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января. Как стало известно, в первый день 2020 года объем транзита российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.
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Москва и Киев сумели избежать наихудшего сценария по газовому спору
Московский Комсомолецвчера в 06:11
Оператор ГТС Украины получает оплату в полном объеме, несмотря на сокращение транзита
ПРАЙМ04 января в 11:01
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Общество
Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Футбол
Тотти не советовал бы самому себе переходить в «Рому»
Бывший капитан и спортивный директор «Ромы» Франческо Тотти раскритиковал свой бывший клуб. Итальянец планирует стать футбольный агентом.
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Армия и оружие
США отказались выводить войска из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Здоровье
Японские эксперты рассказали, как избежать похмелья
Эксперт рассказал, как избавиться от похмелья после хороших посиделок в компании друзей.
Энергетика
Тройная выгода. Saxo Bank предрек России рекордный скачок прибыли
Как отметил в интервью телеканалу главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, нефтяное удорожание наряду с сокращением предложения энергосырья могут стать последствиями от решения России снизить с начала года добычу углеводородов в рамках сделки ОПЕК+, а также с учетом замедления роста производства сланцевой нефти в США.
Гаджеты
Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM
Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.
Космос
Обнаружено 13 блуждающих черных дыр
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
Власти Японии добиваются экстрадиции Карлоса Гона
Власти Японии в настоящее время по дипломатическим каналам добиваются экстрадиции экс-главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который бежал в Ливан.
Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Общество
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Кино
Свежий трейлер «Новых мутантов» появился в Сети
Гаджеты
Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon
Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.
Хоккей
Губерниев ответил на критику Ларионова
Популярный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова, который после поражения его команды от Канады (3:4) в матче финала чемпионата мира-2020 в чешской Остраве высказался о показе финала МЧМ-2011 в день игры российской команды.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Политика
В Париже не исключили риска войны на Ближнем Востоке
Франция не исключает риска войны на Ближнем Востоке, если не будет снижена напряженность в отношениях между США и Ираном.
Политика
У Ирана никогда не будет ядерного оружия, заявил Трамп
Политик заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия. «У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — написал лидер США.
Гаджеты
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку
Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
Кино
Фёдор Бондарчук рассказал об основной идее фильма «Вторжение»
Режиссёр Фёдор Бондарчук в беседе с «Известиями» рассказал о главной идее своей новой картины «Вторжение», которая стала уже вторым фильмом о пришествии инопланетян после «Притяжения».
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Футбол
ФК «Рубин» подписал Дениса Макарова
В первой половине сезона 2019/2020 Макаров забил 11 голов, два из которых с пенальти, за 20 матчей.