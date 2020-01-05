с чего всё началось

Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января. Как стало известно, в первый день 2020 года объем транзита российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.

Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите

Политика Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Авто В России назвали пять новых автомобилей дешевле полумиллиона Стоимостью и одной и другой модели составляет 472 900 рублей. Далее, на четвертой строчке оказался универсал Lada Granta за 482 900 рублей.

Общество Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.

Здоровье В США запретили продажу электронных сигарет с фруктовыми ароматами Запрет на производство и продажу картриджей для электронных сигарет с ароматами фруктов и мяты вступит в силу через 30 дней.

Политика В Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма Киевское дизайнерское бюро Taryan Group отменило приглашение российского политика Ирины Хакамады на бизнес-форум DreamBIG Forum из-за того, что она в 2014 году поздравляла президента России Владимира Путина с вхождением Крыма в состав РФ.

Общество Умер хирург-онколог Андрей Павленко Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.

Происшествия На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.