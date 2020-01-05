Энергетика
Вести.RuОператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января. Как стало известно, в первый день 2020 года объем транзита российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.
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«Несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн кубометров в сутки», – написал Макогон в своем Facebook.Взгляд.ру02:09
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