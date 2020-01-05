Энергетика
Вести.RuОператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января. Как стало известно, в первый день 2020 года объем транзита российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн кубометров в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн кубометров в сутки», – написал Макогон в своем Facebook.Взгляд.ру02:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:56, Ашберн
Армия и оружие
Пушков оценил слова Трампа об ударах по 52 объектам в Иране
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 иранским целям, включая объекты культуры, подтверждением прогноза о вероятности ракетной войны США против Ирана.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Политика
Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск коалиции США
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
В Сети активно публикуются шпионские снимки прототипов нового Mitsubishi Outlander, который должен дебютировать в 2020 году.
Футбол
«Спартак» хочет продлить контракт с Солтмурадом Бакаевым
Высшее руководство «Спартака» не намерено отпускать хавбека Солтмурад Бакаев в другую команду, сообщает «Спорт-Экспресс».
Происшествия
В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу
По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Общество
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Космос
Крошечный спутник для изучения далеких планет потерял связь с Землей
Хоккей
Сегодня сборная России сыграет против Канады в финале МЧМ
Сегодня сборная России по хоккею сыграет в финале молодежного чемпионата мира против национальной команды Канады.
Армия и оружие
Российские подлодки превзошли американские только в одном
Российская многоцелевая подлодка проекта "Ясень-М" "Казань", которую все никак не передадут флоту из-за возникших в ходе испытаний трудностей, вызывают сейчас наибольшую тревогу на Западе.
Наука
Физики разогнали электроны на чипе
Американские физики создали ускоритель элементарных частиц, который уместился на кремниевом чипе размером несколько несколько десятков микрон.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Футбол
Лэмпард подтвердил слухи о возможном уходе Жиру из «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключает, что форвард Оливье Жиру может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.
Наука
Ученые определят безопасную дозировку соли при гипертонии
Стало известно, что научные сотрудники новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН планируют в текущем году серьезно заняться изучением влияния соли на развитие гипертонии.
Происшествия
Мужчина, пропавший в Калининграде накануне праздников, найден мертвым
36-летний Роман П. пропал в ночь с 26 на 27 декабря, когда находился в отеле комплекса «Риверсайд» на улице Ялтинской.
Происшествия
В Италии автомобиль врезался в группу немецких туристов, есть жертвы
Шесть человек погибли после того, как автомобиль врезался в туристическую группу на итальянском горнолыжном курорте.
Футбол
Ибрагимович попал в заявку «Милана» на матч с «Сампдорией»
В официальном Twitter-аккаунте "россонери" были опубликованы фамилии попавших в заявку футболистов, в числе которых оказался недавно вернувшийся форвард Златан Ибрагимович.
Кино
Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука
Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.
Спорт
Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»
Большунов впервые в карьере победил на "Тур де Ски", Устюгов, побеждавший в этой многодневке в сезоне 2016/17, стал вторым.
Игры
The Lord of the Rings: Gollum будет стелс-экшеном
Студия Daedalic планирует выпустить игру The Lord of The Rings: Gollum в 2021 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Происшествия
Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.