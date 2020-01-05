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Вести.RuОператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января. Как стало известно, в первый день 2020 года объем транзита российского газа через Украину упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.
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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
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У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой
У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
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Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник
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В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками
Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.
Авто
В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
Автоспорт
Экипаж Шибалова выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» Антона Шибалова стал победителем первого этапа ралли «Дакар» в зачете грузовиков.
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Владимир Зеленский с семьей отправился на отдых в Оман
Владимир Зеленский в сопровождении семьи отправился на отдых в Оман.
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Дубль Белотти принес «Торино» победу над «Ромой» в чемпионате Италии
"Торино" обыграл "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:0.
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В Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма
Армия и оружие
Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»
Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Хоккей
Роман Ротенберг: «Молодежная сборная влюбила в себя всю страну»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о работе Игоря Ларионова в молодежной сборной России и оценил игру национальной команды на молодежном чемпионате мира-2020.
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Проблему пластмассовых отходов помогут безопасно решить мучные черви
Хоккей
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
Политика
Совбез ООН обсудит ситуацию в Ливии в понедельник, сообщил источник
Совбез ООН проведет в понедельник закрытое обсуждение ситуации в Ливии, сообщил РИА Новости источник в совете.
Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
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Тупики пользуются орудиями для получения желаемого
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МИД России назвал господдержку украинского неонацизма мировой угрозой
В Министерстве иностранных дел России заявили, что поддержка неонацизма на Украине на государственном уровне является угрозой для всего мирового сообщества.
Гаджеты
AMD покажет на CES 2020 видеокарту с трассировкой лучей
Источники из Южной Кореи сообщают, что уже завтра, 6 января, компания AMD представит в рамках выставки CES 2020 первую видеокарту на архитектуре RNDA2.
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В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Общество
В России хотят скорректировать брачный возраст
Политика
Константинополь не признал своей вины в утрате православием единства
Константинопольский патриарх Варфоломей выступил с речью в храме в Стамбуле после литургии совместно с делегацией неканонической Православной церкви Украины по случаю годовщины подписания томоса об автокефалии Он настаивает на том, что в соответствии со "святыми канонами" вправе решать вопросы единства православия.
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