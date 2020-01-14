Экономика
Neftegaz.ruОператор ГТС Украины подсчитал бонусы от нового транзитного контракта. Но что будет через 5 лет?
Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) оценил эффект от нового транзитного договора с Россией в течение ближайших 5 лет.
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Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Политика
Эрдоган пригрозил преподать урок Хафтару в Ливии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара хочет преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Общество
В Госдуме предложили объявить амнистию к 75-летию Победы
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект постановления об амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В Москве пациентам открыли доступ к электронным медкартам
Москвичи получили со вторника, 14 января, доступ в тестовом режиме к единой электронной медицинской карте (ЭМК) для взрослых и детей на официальном сайте мэра Москвы.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик
В Томске врачи детской больницы скорой помощи спасли трехлетнего ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик, сообщает областной департамент здравоохранения.
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18
В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Политика
В партии Порошенко заподозрили Зеленского в тайных переговорах с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский недостойно себя вел во время кризисной ситуации вокруг крушения украинского лайнера в Иране, утверждает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Политика
Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Общество
Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул
В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года стала бюджетная модель «АвтоВАЗа» Lada Granta.
Политика
Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе
Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Происшествия
Под Ульяновском попал в ДТП музыкант группы Animal ДжаZ
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Шоу-бизнес
Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой
Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Происшествия
Три поезда столкнулись в метро Неаполя
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.