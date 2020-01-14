Экономика

Neftegaz.ruNeftegaz.ruОператор ГТС Украины подсчитал бонусы от нового транзитного контракта. Но что будет через 5 лет?

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) оценил эффект от нового транзитного договора с Россией в течение ближайших 5 лет.
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Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Lenta.ru 04:44
Политика

Эрдоган пригрозил преподать урок Хафтару в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара хочет преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
Московский Комсомолец 05:17
Политика

В Литве предложили отмечать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
РИА Новости 03:54
Общество

В Госдуме предложили объявить амнистию к 75-летию Победы

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму проект постановления об амнистии к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
БИЗНЕС Online вчера в 13:23
Общество

В Москве пациентам открыли доступ к электронным медкартам

Москвичи получили со вторника, 14 января, доступ в тестовом режиме к единой электронной медицинской карте (ЭМК) для взрослых и детей на официальном сайте мэра Москвы.
Известия 06:21
Происшествия

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик

В Томске врачи детской больницы скорой помощи спасли трехлетнего ребенка, который проглотил 31 магнитный шарик, сообщает областной департамент здравоохранения.
РИА Новости 00:31
Общество

Новые температурные рекорды ожидаются в России

Пятый канал 07:22
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18

В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Вести.Ru 04:56
Политика

В партии Порошенко заподозрили Зеленского в тайных переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский недостойно себя вел во время кризисной ситуации вокруг крушения украинского лайнера в Иране, утверждает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.
Московский Комсомолец 05:33
Происшествия

В Таиланде российский турист впал в кому после падения из окна отеля

РБК 06:27
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Авто

Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня 12 января в 07:41
Политика

Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
РИА Новости 07:12
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Общество

Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул

В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Газета.Ru 06:58
Происшествия

В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
RT на русском 04:18
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам 2019 года стала бюджетная модель «АвтоВАЗа» Lada Granta.
Свободная Пресса 07:00
Политика

Депутат Госдумы предложил повесить портрет Сталина на ГУМе

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Харитонов предложил повесить на Гуме во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне портрет руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Газета.Ru 06:25
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
Происшествия

Под Ульяновском попал в ДТП музыкант группы Animal ДжаZ

Российская газета 02:35
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков назвал настоящую причину своей бездетности

7Дней.ру 07:00
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru 11 января в 09:02
Шоу-бизнес

Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой

Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:35
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Пропавшую российскую школьницу нашли в машине взрослого мужчины

Lenta.ru 02:57
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Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
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