Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) оценил эффект от нового транзитного договора с Россией в течение ближайших 5 лет.

Оператор ГТС Украины подсчитал бонусы от нового транзитного контракта. Но что будет через 5 лет?

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