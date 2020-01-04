Энергетика
ВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года
В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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Происшествия
Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми
Политика
Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Армия и оружие
Американские военные отказались бомбить культурные объекты Ирана
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что его страна не будет бомбить культурные объекты Ирана. Слова главы Пентагона приводит Reuters.
Происшествия
В давке на прощании с Сулеймани в Иране погибли 35 человек
В давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, 48 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию IRIB.
Политика
Иран подготовил 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани
Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил 13 вариантов мести США за убийство генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Политика
МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Экономика
Аудиторы предрекают замедление роста мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%. Так считают эксперты аудиторской компании PwC, выпустившие на этот счет соответствующий доклад.
Происшествия
В Нигерии похитили двух моряков из России
Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Хоккей
НХЛ. Семен Варламов признан второй звездой дня
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Космос
Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года
06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Здоровье
Эти 5 продуктов улучшают кровообращение
Музыка
Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»
Политика
Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы
Армия и оружие
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани
США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
Космос
Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов
Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона
Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Игры
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Армия и оружие
Постпред Ирана заявил, что страна не намерена обладать ядерным оружием
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не намерен становиться обладателем ядерного оружия.
Гаджеты
Nokia возродит легендарный телефон
Юхо Сарвикас, директор по продуктам компании HMD Global, производящей телефоны Nokia, недавно выложил твит, в котором рассказал, что компания готовится выпустить «оригинальное устройство Nokia».