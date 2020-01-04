Энергетика

ВедомостиВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года

В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

Известия05 января в 03:38

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБК05 января в 02:55

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ru04 января в 23:16

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ru05 января в 01:46

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита газа из России

РЕН ТВ04 января в 23:35

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русском05 января в 03:26

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия

Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми

RT на русском 04:15
Политика

Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
РБК вчера в 17:29
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие

Американские военные отказались бомбить культурные объекты Ирана

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что его страна не будет бомбить культурные объекты Ирана. Слова главы Пентагона приводит Reuters.
Lenta.ru 01:55
Происшествия

В давке на прощании с Сулеймани в Иране погибли 35 человек

В давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, 48 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию IRIB.
BFM.ru 04:49
Политика

Иран подготовил 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Высший совет национальной безопасности Ирана подготовил 13 вариантов мести США за убийство генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Lenta.ru 03:56
Политика

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru 02:40
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Экономика

Аудиторы предрекают замедление роста мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%. Так считают эксперты аудиторской компании PwC, выпустившие на этот счет соответствующий доклад.
REGNUM 03:29
Происшествия

В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Хоккей

НХЛ. Семен Варламов признан второй звездой дня

Bookmaker-ratings.ru 03:37
Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
Космос

Российские ученые назвали самое ожидаемое событие 2020 года

06.01.20 Подводя итоги 2019 года, «Поиск» провел блиц-опрос среди российских ученых.
Портал Поиск вчера в 01:49
Здоровье

Эти 5 продуктов улучшают кровообращение

Московский Комсомолец 04 января в 21:48
Музыка

Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»

Пятый канал вчера в 15:18
Политика

Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы

Вести.Ru 05 января в 13:59
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
РБК 02:54
Космос

Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов

Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
ГЛАС.RU 05 января в 03:02
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Lenta.ru вчера в 23:39
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия 05 января в 07:46
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Пятый канал вчера в 15:39
Технологии

Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года

Газета.Ru 02:50
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
Общество

В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона

Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
ТАСС 03:21
Игры

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Известия 04:29
Политика

Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Аргументы и Факты 04:19
Армия и оружие

Постпред Ирана заявил, что страна не намерена обладать ядерным оружием

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не намерен становиться обладателем ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 23:59
Гаджеты

Nokia возродит легендарный телефон

Юхо Сарвикас, директор по продуктам компании HMD Global, производящей телефоны Nokia, недавно выложил твит, в котором рассказал, что компания готовится выпустить «оригинальное устройство Nokia».
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное