Энергетика

ВедомостиВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года

В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

Известия05 января в 03:38

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита газа из России

РЕН ТВ04 января в 23:35

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русском05 января в 03:26

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ru05 января в 01:46

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБК05 января в 02:55

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ru04 января в 23:16

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51
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Политика

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 12:32
Политика

Власти США начали подготовку санкций против Ирака

Американские власти начали разработку санкций против Ирака после того, как парламент страны принял резолюцию против американского присутствия.
Политика Сегодня вчера в 23:49
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия вчера в 15:18
Космос

На Венере обнаружены признаки активного вулканизма

Дилетант 04 января в 06:37
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем

Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Известия вчера в 22:45
Футбол

Мареза назвали лучшим игроком Магриба в 2019 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез получил приз лучшему игроку Магриба в 2019 году.
Sports.ru вчера в 16:13
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
Происшествия

Ребенок погиб во время игры в прятки с родителями в Ульяновске

Трагедией завершилась простая игра в прятки в Ульяновске.
Московский Комсомолец вчера в 08:28
Хоккей

Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ

Во втором голе «Канадиенс» поучаствовал российский нападающий Илья Ковальчук, отдав голевой пас.
РБК вчера в 22:17
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Общество

Пожары в Австралии приняли масштаб планетарной катастрофы

По информации в Сети, в пожарах в Австралии уже погибло примерно полмиллиарда животных, выгорело 14,5 млн гектаров земли, уничтожено около 2000 жилых домов и порядка 3000 административных и хозяйственных построек.
KM.ru вчера в 15:45
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета вчера в 08:46
Общество

В Японии суд конфисковал залог за бежавшего из страны Карлоса Гона

Токийский окружной суд постановил конфисковать залог за подписку о невыезде экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона в связи с его тайным выездом из Японии, передает во вторник агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

РИА Новости вчера в 07:05
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
РБК вчера в 12:34
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
RT на русском вчера в 22:44
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
РИА Новости вчера в 07:21
Общество

Названы способы прийти в форму после праздников

Быстро прийти в форму после длительных новогодних праздников можно, отказавшись от тяжелой пищи, майонезных салатов и алкоголя в пользу овощей и продуктов с большим содержанием клетчатки, рассказала диетолог Наталья Герасимова.
Известия вчера в 20:26
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru вчера в 04:52
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК вчера в 15:32
Футбол

«ЦСКА сделал хорошее предложение, но фактор Веретенникова оказался ключевым». Почему Макаров перешел в «Рубин»

Павел Нестеров, агент 21-летнего полузащитника Дениса Макарова, рассказал «СЭ», почему его клиент перешел из «Нефтехимика» в «Рубин», а не в ЦСКА.
Спорт-Экспресс вчера в 14:34
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 05 января в 02:23
Здоровье

Медики назвали признаки отсутствия онкологии у человека

Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
ToDay News Ufa вчера в 12:38
Общество

Кинопродюсеру Вайнштейну предъявлены новые обвинения в насилии

Политическая Экспертиза вчера в 21:25
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Lenta.ru вчера в 18:29
Общество

Вильфанд пообещал неласковую погоду в первый рабочий день в Москве

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода 9 января, после январских праздников, в Москве будет неласковой.
RT на русском вчера в 22:07
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