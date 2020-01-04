Энергетика
КоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Теннис
Циципас сломал ракетку и случайно ударил отца в матче против Киргиоса
После поражения в первом сете 21-летний спортсмен ударил ракеткой по скамейке своей сборной и случайно задел отца и тренера Апостолоса Циципаса.
Наука
Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры
Политика
Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Музыка
Евгений Ларин станцевал под «Бурановских бабушек» на Первом канале
Председатель Ремесленной палаты Оренбургской области Евгений Ларин, станцевавший зажигательный танец под «Бурановских бабушек» на международном форуме в Оренбурге, стал героем программы «Видели видео» на Первом канале.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег на Красной площади
В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Гаджеты
Samsung представила новые версии смартфонов Galaxy S10 и Note10
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Политика
Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
Экономика
Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года
Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
В Роспатенте составили список самых любопытных и важных изобретений, документы на которые были зарегистрированы в 2019 году.
Происшествия
В Карачаево-Черкесии скорая насмерть сбила ребенка
В Карачаево-Черкесии автомобиль скорой помощи насмерть сбил ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Происшествия
В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк
В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Общество
Стилист Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале
Уроженец села Култук Иркутской области, стилист Сергей Зверев приехал на Байкал и записал видеообращение, из которого следует, что угроза строительства китайского завода по производству бутилированной воды и ущерб, нанесённый уникальным Таловским болотам прорытыми траншеями водопровода, все ещё остаются серьезной проблемой.
Космос
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
Хоккей
Шайба Дацюка не помогла «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» вырвала победу над «Автомобилистом» в овертайме.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.