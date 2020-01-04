Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъТранзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
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В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

Известия05 января в 03:38

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБК05 января в 02:55

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ru05 января в 01:46

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита газа из России

РЕН ТВ04 января в 23:35

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ru04 января в 23:16

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русском05 января в 03:26
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Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Теннис

Циципас сломал ракетку и случайно ударил отца в матче против Киргиоса

После поражения в первом сете 21-летний спортсмен ударил ракеткой по скамейке своей сборной и случайно задел отца и тренера Апостолоса Циципаса.
Матч ТВ 08:38
Наука

Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры

Неделя Новостей вчера в 09:06
Политика

Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
REGNUM 09:20
Музыка

Евгений Ларин станцевал под «Бурановских бабушек» на Первом канале

Председатель Ремесленной палаты Оренбургской области Евгений Ларин, станцевавший зажигательный танец под «Бурановских бабушек» на международном форуме в Оренбурге, стал героем программы «Видели видео» на Первом канале.
Orenburg.media 06:55
Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Российская газета 08:50
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Религия

В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
РИА Новости вчера в 16:07
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу Жириновским денег на Красной площади

В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
РИА Новости 08:40
Происшествия

В Курске пострадали два человека при взрыве газа в жилом доме

ТАСС 09:17
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Гаджеты

Samsung представила новые версии смартфонов Galaxy S10 и Note10

UfaTime.ru 05 января в 08:23
Гаджеты

Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
The GEEK 07:28
Политика

Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 09:24
Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
РБК 05:03
Общество

Пензяк выиграл в лотерею 123 миллиона, купив билет за 50 рублей

Вести.Ru 05:53
Экономика

Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года

Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
REGNUM 08:54
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали певицу Валерию за наряд на концерте в Воронеже

Актуальные Новости вчера в 03:18
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров без парика оконфузился на Мальдивах

Bimru.ru 04:48
Технологии

В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

В Роспатенте составили список самых любопытных и важных изобретений, документы на которые были зарегистрированы в 2019 году.
Дни24 04:53
Происшествия

В Карачаево-Черкесии скорая насмерть сбила ребенка

В Карачаево-Черкесии автомобиль скорой помощи насмерть сбил ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.
РБК 07:00
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Происшествия

В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк

В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Известия 06:41
Общество

Стилист Сергей Зверев выступил против китайского завода на Байкале

Уроженец села Култук Иркутской области, стилист Сергей Зверев приехал на Байкал и записал видеообращение, из которого следует, что угроза строительства китайского завода по производству бутилированной воды и ущерб, нанесённый уникальным Таловским болотам прорытыми траншеями водопровода, все ещё остаются серьезной проблемой.
REGNUM вчера в 23:47
Космос

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
РЕН ТВ вчера в 11:33
Хоккей

Шайба Дацюка не помогла «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» вырвала победу над «Автомобилистом» в овертайме.
Sportbox.RU 09:01
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 00:27
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
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