В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

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