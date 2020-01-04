Энергетика
ВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года
В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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Общество
СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани
Происшествия
В Петербурге нашли пропавшую вместе с няней 5-летнюю девочку
В Санкт-Петербурге полицейские нашли пятилетнюю девочку, которая пропала вместе с няней 3 января.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Футбол
Украинский вратарь стал разочарованием первой части сезона Ла Лиги
Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в сборную разочарований первого круга испанской Ла Лиги по версии испанского издания Marca.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Политика
Гуаидо снят с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы
Общество
Российский паспорт потерял в ценности
Российский паспорт потерял в ценности — в международном рейтинге, составляемом компанией Henley&Partners, Россия опустилась на 51-е место.
Происшествия
Солиста НОВАТа обвинили в изнасиловании 13-летней девочки
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политика
В пресс-службе Зеленского уточнили детали телефонного разговора с Помпео
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
Игры
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Футбол
«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
Армия и оружие
Навальный хотел очернить российскую оборонку, но не изучил матчасть
Источник фото: Prt Scr twitter.ru Уникальные проекты России Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это очередная клевета и доказательство того факта, что г-н Навальный просто не разбирается в военной сфере собственной страны.
Армия и оружие
Советский истребитель МиГ-25 назвали королём скорости
По словам военного аналитика Мори Кэнтаро, советский самолет в течение полувека является «номером один» среди скоростных военных истребителей.
Происшествия
В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие
В Одессе в общежитии мужчина во время конфликта взорвал гранату, в результате чего пострадало три человека.
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Происшествия
В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии
Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которой он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Гаджеты
Определены самые производительные смартфоны 2019 года
Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест
Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.