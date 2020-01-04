Энергетика

ВедомостиВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года

В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

Известия05 января в 03:38

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

РБК05 января в 02:55

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русском05 января в 03:26

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Lenta.ru05 января в 01:46

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита газа из России

РЕН ТВ04 января в 23:35

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ru04 января в 23:16

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Общество

СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани

RT на русском 05:19
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую вместе с няней 5-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге полицейские нашли пятилетнюю девочку, которая пропала вместе с няней 3 января.
РБК 04:27
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
RT на русском 05:13
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Lenta.ru вчера в 18:29
Футбол

Украинский вратарь стал разочарованием первой части сезона Ла Лиги

Украинский голкипер Андрей Лунин вошел в сборную разочарований первого круга испанской Ла Лиги по версии испанского издания Marca.
Нева Спорт 05:02
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Политика

Гуаидо снят с поста главы Нацассамблеи Венесуэлы

RT на русском 05 января в 13:49
Общество

Российский паспорт потерял в ценности

Российский паспорт потерял в ценности — в международном рейтинге, составляемом компанией Henley&Partners, Россия опустилась на 51-е место.
Lenta.ru 05:56
Происшествия

Солиста НОВАТа обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

КП - Новосибирск вчера в 12:35
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 05 января в 14:08
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза вчера в 19:06
Политика

В пресс-службе Зеленского уточнили детали телефонного разговора с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
REGNUM 05:13
Игры

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию РФ 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж", говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04 января в 08:40
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Футбол

«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
RT на русском 05:03
Армия и оружие

Навальный хотел очернить российскую оборонку, но не изучил матчасть

Источник фото: Prt Scr twitter.ru Уникальные проекты России Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это очередная клевета и доказательство того факта, что г-н Навальный просто не разбирается в военной сфере собственной страны.
Политическая Экспертиза 05:15
Армия и оружие

Советский истребитель МиГ-25 назвали королём скорости

По словам военного аналитика Мори Кэнтаро, советский самолет в течение полувека является «номером один» среди скоростных военных истребителей.
Портал Поиск вчера в 04:38
Происшествия

В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие

В Одессе в общежитии мужчина во время конфликта взорвал гранату, в результате чего пострадало три человека.
Life.ru 05:58
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 00:27
Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
РБК 05:03
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости вчера в 07:43
Хоккей

Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которой он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Российская газета 02:41
Гаджеты

Определены самые производительные смартфоны 2019 года

Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.
Народные новости 01:38
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Общество

Ксения Шойгу призналась, что хотела бы покорить Эверест

Руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу рассказала, что бы её больше заинтересовало — покорить Эверест или спуститься в Марианскую впадину.
RT на русском 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное