Энергетика

ВедомостиВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года

В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

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Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

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В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

РИА Новости04 января в 22:51

В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

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В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита газа из России

РЕН ТВ04 января в 23:35

Сокращение транзита российского газа прокомментировали в Киеве

News.ru04 января в 23:16

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

RT на русском05 января в 03:26
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США начали разрабатывать санкции против Ирака

Власти США приступили к подготовке санкций против Ирака. Об этом пишет американская пресса.
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Скопинцев провел за "быков" 17 матчей, в которых стал автором двух голов. За "Краснодар" 22-летний футболист выступал с февраля 2019 года.
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США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 9 января, сообщает 7 января агентство Reuters.
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
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«1917» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм

Актриса оставила позади Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сиршу Ронан ("Маленькие женщины") и Синтию Эриво ("Гарриет").
Ревизор.ру вчера в 03:13
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

RT на русском 03:13
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru вчера в 04:52
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УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»

«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
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Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
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Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
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Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

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Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
РБК вчера в 12:34
Автоспорт

Экипаж Вязовича победил на втором этапе ралли «Дакар»

Победу по итогам второго дня ралли «Дакар» в Саудовской Аравии одержал экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича, выступающего при поддержке «Газпромнефть — смазочные материалы».
Известия вчера в 16:49
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Белоруссия поддержала США в конфликте с Ираном

Белоруссия поддержала США против Ирака и Ирана.
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Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в России

Журналисты «Российской газеты» собрали в рейтинг анонсы производителей, и назвали кроссоверы, которые появятся на рынке РФ в 2020 году.
Tvoe-avto.com 05 января в 01:52
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
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Общество

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Коммерсантъ вчера в 18:51
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 16:10
Происшествия

В Тюменской области столкнулись автобус и грузовик, есть погибшие

На 266-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск грузовик Isuzu столкнулся с автобусом из Таджикистана, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:49
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Ученые обнаружили первую планету размером с Землю в обитаемой зоне

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Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04 января в 04:09
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