В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.

Оператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года

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