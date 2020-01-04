Энергетика
ВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года
В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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Религия
В чем стоит встречать Рождество
Рождество - семейный, зимний и сказочный праздник, который наполнен теплотой, нежностью и верой в чудо.
Политика
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Парламент Ирана (Меджлис) принял закон, расширяющий список лиц и организаций, признанных властями страны террористами.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Происшествия
В Петербурге ищут няню, пропавшую вместе с ребенком
Сотрудники полиции Петербурга разыскивают женщину, которая ухаживала за чужим маленьким ребенком, а затем пропала вместе с ним.
Кино
Новая роль Бурака Озчивита отразилась на его «жизни за кадром»
Политика
США начали разрабатывать санкции против Ирака
Власти США приступили к подготовке санкций против Ирака. Об этом пишет американская пресса.
Футбол
Московское «Динамо» подписало футболиста «Краснодара» Скопинцева
Скопинцев провел за "быков" 17 матчей, в которых стал автором двух голов. За "Краснодар" 22-летний футболист выступал с февраля 2019 года.
Политика
США не дали визу главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 9 января, сообщает 7 января агентство Reuters.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Кино
«1917» получил «Золотой глобус» как лучший драматический фильм
Актриса оставила позади Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сиршу Ронан ("Маленькие женщины") и Синтию Эриво ("Гарриет").
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Происшествия
На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
Автоспорт
Экипаж Вязовича победил на втором этапе ралли «Дакар»
Победу по итогам второго дня ралли «Дакар» в Саудовской Аравии одержал экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича, выступающего при поддержке «Газпромнефть — смазочные материалы».
Политика
Белоруссия поддержала США в конфликте с Ираном
Белоруссия поддержала США против Ирака и Ирана.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в России
Журналисты «Российской газеты» собрали в рейтинг анонсы производителей, и назвали кроссоверы, которые появятся на рынке РФ в 2020 году.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Общество
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Тюменской области столкнулись автобус и грузовик, есть погибшие
На 266-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск грузовик Isuzu столкнулся с автобусом из Таджикистана, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Космос
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю в обитаемой зоне
Гаджеты
Ryzen Threadripper 3990X: AMD представила 64-ядерный процессор
ЦП Ryzen Threadripper 3990X является первым в мире 64-ядерным процессором в своем классе.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.