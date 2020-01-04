Энергетика

ВедомостиВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года

В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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В Киеве сообщили о полной оплате за транзит газа при сокращенных поставках

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Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

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В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
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Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
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Объявлена дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2

Согласно официальной информации, Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут представлены 11 февраля.
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии

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Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
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Съёмки Бэтмена

В Лондоне начались съёмки нового «Бэтмена» Мэтта Ривза. Фотографиями поделился один из работников.
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На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada

Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
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Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Пушков заявил о «второй оккупации» Ирака со стороны США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter сообщения о том, что США не станут выводить войска из Ирака, назвав подобные действия "второй оккупацией" страны.
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Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» начинает играть в футбол Сульшера

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Семенович поздравляют с беременностью

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Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
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Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 18:38
Армия и оружие

Россия объяснила блокирование заявления Совбеза ООН по Ираку

Ранее США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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СМИ: Ким Чен Ын посетил один из важнейших объектов строительства 2020 года в КНДР

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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
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Британия снова направит корабли в Ормузский пролив

Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
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В России в 2020 году увеличатся декретные и больничные выплаты

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 191 рубль или 69 тыс. рублей в месяц по сравнению с 64,5 тыс. в прошлом году.
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Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Армия и оружие

СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
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Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

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Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
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У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon

Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.
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Как работают Яндекс.Новости?
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