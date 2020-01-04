Энергетика
ВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года
В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции
В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Общество
Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников
Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
Армия и оружие
Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
Латвийские военные прекратили обучение и тренировки c военнослужащими сил безопасности Ирака из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналистам представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин.
Гаджеты
Объявлена дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2
Согласно официальной информации, Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут представлены 11 февраля.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии
По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Кино
Съёмки Бэтмена
В Лондоне начались съёмки нового «Бэтмена» Мэтта Ривза. Фотографиями поделился один из работников.
Авто
На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada
Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
Пушков заявил о «второй оккупации» Ирака со стороны США
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter сообщения о том, что США не станут выводить войска из Ирака, назвав подобные действия "второй оккупацией" страны.
Футбол
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» начинает играть в футбол Сульшера
Шоу-бизнес
Семенович поздравляют с беременностью
Видеозапись, после которой пошли слухи о беременности певицы и актрисы Анны Семенович, опубликовала сама звезда в своем Instagram-аккаунте.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
Армия и оружие
Россия объяснила блокирование заявления Совбеза ООН по Ираку
Ранее США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Армия и оружие
Британия снова направит корабли в Ормузский пролив
Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив с целью обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в субботу министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Общество
В России в 2020 году увеличатся декретные и больничные выплаты
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 191 рубль или 69 тыс. рублей в месяц по сравнению с 64,5 тыс. в прошлом году.
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Армия и оружие
СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Гаджеты
Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon
Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.