Энергетика
ВедомостиОператор ГТС Украины сообщил о снижении транзита газа с начала года
В первый день 2020 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.
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Авто
Новый Mitsubishi Outlander представят в 2020 году
Политика
США начали разрабатывать санкции против Ирака
США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны.
Космос
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»
Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
Армия и оружие
Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота
Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Экономика
Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ
По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
Происшествия
IKEA выплатит родителям погибшего от падения комода ребенка $46 млн
Компания IKEA выплатит родителям двухлетнего мальчика, который умер в 2017 году в США после падения на него комода серии Malm, компенсацию в размере $46 млн.
Гаджеты
Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM
Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Общество
Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории страны.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Шоу-бизнес
К Джигарханяну вернулась бывшая жена с носочками
Бывшая жена народного артиста России Армена Джигарханяна Татьяна Власова вернулась из США.
Здоровье
Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО
Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой коммуникационных спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
В Уфе мужчину в наушниках насмерть сбили две машины
Житель Уфы в наушниках переходил дорогу в неположенном месте, в результате его сбили сразу два автомобиля.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Хоккей
Шведский игрок «Салавата Юлаева» Умарк надел свитер сборной России
Шведский игрок уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк после победы над столичным ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) надел свитер сборной России.
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Кино
Картина «Однажды в Голливуде» получила три «Золотых глобуса»
Лента признала лучшей в номинации «комедия/мюзикл», Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт - за лучшую мужскую роль второго плана.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал угрозы Трампа ударить по 52 объектам в Иране
4 января Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.