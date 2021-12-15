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«Оператор ГТС»: запасы газа в ПХГ Украины сократились до 15,258 миллиарда кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины опустились ниже уровня начала закачки в этом году.
ПРАЙМ
Запасы в подземных хранилищах газа Украины опустились до 15,34 млрд куб. м, а в Европе отобрана треть закачанного летом объема.
Коммерсантъ
Закачка газа в украинские ПХГ в этом году началась в конце апреля, на тот момент в хранилищах было 15,29 миллиарда кубометров.
ПРАЙМ
На момент середины декабря объём газовых запасов в европейских ПХГ на 24,5% ниже, чем в тот же период прошлого года.
Life.ru

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