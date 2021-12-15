Американский актёр Леонардо Ди Каприо во время работы над фильмом "Не смотрите наверх!" отказался сниматься в обнажённой сцене со своей коллегой Мерил Стрип, рассказал режиссёр киноленты Адам Маккей в интервью The Guardian.
Товарооборот России и Китая за январь-ноябрь увеличился на 31% и превысил допандемийный уровень, в недалекой перспективе страны преодолеют рубеж в 200 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву до конца года согласовать и утвердить программу "Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах России", чтобы она заработала, как и планировалось изначально, с начала 2022 года.