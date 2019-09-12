Политика

ТАССТАССОператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора

OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении компании.
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с чего всё началось
«По оценке Федерального сетевого агентства, у "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки, для того чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу», - сказано в релизе
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