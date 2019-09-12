Политика
ТАССОператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении компании.
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» на использование газопровода OPAL
Новостной фронтвчера в 15:11
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Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
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