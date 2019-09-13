Энергетика
Газета.RuОператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода сообщил, что начал реализацию решения германского регулятора. Ранее суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
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