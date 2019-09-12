с чего всё началось

Оператор газопровода сообщил, что начал реализацию решения германского регулятора. Ранее суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Политика Медведев назвал условия сокращения рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес В сети появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова Вечером в пятницу, 13 сентября, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен свадебный поцелуй журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.

Экономика Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Политика Порошенко назвал причину возможного обновления ЦИК Украины Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что желание нынешнего главы государства Владимира Зеленского прекратить полномочия членов Центризбиркома может быть связано с проведением на российских условиях выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Футбол Маринату Гильерме: «Красивую девушку в России можно найти везде. В Бразилии не так» Вратарь сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал о генах и девушках в России и Бразилии.

Политика Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".

Технологии Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.

Политика США ввели санкции против хакерских группировок из КНДР Вашингтон ввёл санкции против трёх хакерских группировок, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к Северной Корее.

Политика Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.

Происшествия Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Происшествия Опубликовано видео с места изнасилования экс-дознавательницы МВД в Уфе Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу В список включены "Bohemian rhapsody" группы Queen, а также "Smells like teen spirit" группы Nirvana.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Футбол Семак прокомментировал домашнюю победу «Зенита» над «Арсеналом» Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал уверенную победу клуба над тульским "Арсеналом", передает корреспондент Nation News.

Здоровье Ученые выяснили, сколько нужно есть лука, чтобы спастись от рака Режим питания с высоким содержанием разных видов лука помогает предотвратить колоректальный рак, независимо от пола, выяснили исследователи из Китая.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Футбол Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит» Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Политика Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.

Экономика В России предложили повысить минимальную цену водки Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.