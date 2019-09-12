Политика
Газета.RuОператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода сообщил, что начал реализацию решения германского регулятора. Ранее суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте немецкой компании.Коммерсантъ14:20
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Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
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Коммерсантъ 09:39
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UfaTime.ru вчера в 10:25
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"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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