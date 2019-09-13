Энергетика
Известия«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение немецкого Федерального сетевого агентства.
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
RT на русском14 сентября в 10:09
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Армия и оружие
Иран назвал цели для ударов на случай войны с США
Взгляд.ру вчера в 06:06
Футбол
Игрок «Ливерпуля» Мане высказался о конфликте с Салахом
Ранее Салах намекнул на отсутствие конфликта с Мане.
Газета.Ru 00:02
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Происшествия
Пассажиров севшего из-за неисправности двигателя Як-42 доставили в Уфу
Пассажиры судна Як-42 авиакомпании "Красавиа", следовавшего по маршруту Талакан - Омск - Уфа и севшего в аэропорту Красноярска из-за неисправности двигателя, доставлены в Уфу.
ТАСС вчера в 12:58
Происшествия
В Волгодонске пройдет панихида в память о жертвах теракта 1999 года
РИА Новости вчера в 18:08
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике
Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Финансы
Рубль укрепит неожиданное подорожание нефти
Сегодня, 16 сентября, торги по нефти открылись гэпом вверх.
REGNUM 00:16
Шоу-бизнес
Гузеева похудела и перекрасила волосы
За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru 14 сентября в 11:56
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ вчера в 17:50
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com 01:05
Культура
В «Культурный норматив школьника» включили группы Queen и Nirvana
Минкультуры России реализует проект "Культурный норматив школьника", в рамках которого предлагает ученикам ознакомится с творчеством Queen, Pink Floyd, Nirvana, Андрея Макаревича и Виктора Цоя.
Алтайская правда вчера в 04:03
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Экономика
Челябинский губернатор представил олигархам их куратора
Глава Челябинской области Алексей Текслер на конференции организации Союза промышленников и предпринимателей (СПП) 13 сентября представил бывшего вице-губернатора Павла Рыжего в качестве министра промышленности региона.
URA.Ru 13 сентября в 02:49
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Экономика
«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который опубликован в понедельник изданием Forbes.
ТАСС 00:18
Общество
Похолодание и дожди прогнозируются на этой неделе в Ростове
В Ростове на наступившей неделе прогнозируются похолодание и дожди.
Rostov.ru 01:44
Наука
Ученые назвали причину выживания комодских драконов
По данным ученых, выживание варанов на острове было сложным: они питались черепашьими яйцами, а иногда поедали друг друга.
RuNews24.ru вчера в 13:26
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК вчера в 08:15
Экономика
ЦБ увидел в «СоцАгроФинансе» внешние признаки финансовой пирамиды
Центральный банк России нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний «СоцАгроФинанс», сообщил глава Департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях в комментарии РИА Новости на полях Международного банковского форума «Банки России — XXI век» 16 сентября.
Политика Сегодня 02:06
Кино
Греческая делегация прибыла с визитом в Крым
Греческая делегация прибыла в Крым, цель визита - обсуждение ряда проектов в культурной сфере, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия.
РИА Новости вчера в 23:45