Энергетика
Газета.RuОператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода сообщил, что начал реализацию решения германского регулятора. Ранее суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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Постановление суда Евросоюза о лишении «Газпрома» доступа к части OPAL вступило в силу
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
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Газета.Ru вчера в 21:49
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Жертвами пожара в жилом доме в Красноярске стали восемь человек
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Корольчук: «Политическая часть газовых переговоров выходит на первый план»
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Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
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СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже
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Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.
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Lenta.ru 02:32
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Tucson, Atlas, Haval F7: большой тест кроссоверов
Модель GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Рабочее место водителя К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки.
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Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
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В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
В России начались стратегические учения "Центр-2019". Завершатся они в субботу, 21 сентября.
РИА Новости вчера в 17:41
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Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале
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Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал ряд масштабных инфраструктурных проектов, в том числе, соединение водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
Газета.Ru 14 сентября в 04:02
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Life.ru вчера в 03:30
Происшествия
В Калининградской области туриста смыло волной в море
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РИА Новости вчера в 16:07
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Появилось видео столкновения поезда с автобусом в Казахстане
В соцсетях появилось видео столкновения пассажирского поезда с автобусом в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана.
РБК вчера в 21:07
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Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
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Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя
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Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.
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Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
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