Оператор газопровода сообщил, что начал реализацию решения германского регулятора. Ранее суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Энергетика Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии Мировые цены на нефть выросли на 10% на торгах после атак беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.

Общество Резкое похолодание ожидает Ростовскую область В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.

Происшествия В центре Петербурга двое мужчин получили ножевые ранения Двое мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями при конфликте в Апраксином дворе в центре Петербурга, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Здоровье Врачи: этот убийца сердца и сосудов есть в каждом доме Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.

Происшествия Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.

Авто Tucson, Atlas, Haval F7: большой тест кроссоверов Модель GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Рабочее место водителя К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.

Политика Премьер Украины заявил о желании соединить Черное море с Балтийским Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал ряд масштабных инфраструктурных проектов, в том числе, соединение водным маршрутом Балтийское и Черное моря.

Шоу-бизнес Девушка ужаснулась, увидев на УЗИ, как на неё с монитора смотрит демон Будущая мама отправилась на УЗИ, где её ждал большой сюрприз. Когда девушка взглянула на монитор, осталась просто в ужасе, пишет Daily Mail.

Происшествия В Калининградской области туриста смыло волной в море Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Происшествия Появилось видео столкновения поезда с автобусом в Казахстане В соцсетях появилось видео столкновения пассажирского поезда с автобусом в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана.

Здоровье Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Шоу-бизнес Армен Джигарханян объявил о воссоединении с бывшей супругой Народный артист РФ Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся перед женитьбой на Виталине Цимбалюк-Романовской.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Общество Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах «Снять наличные на кассе смогут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом; сервис для карт «Мир» будет реализован позднее, до конца года», — уточнили в Сбербанке.

Футбол Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.

Футбол «Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.