Энергетика

Газета.RuГазета.RuОператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям

Оператор газопровода сообщил, что начал реализацию решения германского регулятора. Ранее суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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