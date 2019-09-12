с чего всё началось

Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости". Ограничение будет действовать с 7.00 мск.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

ЖКХ Более 450 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре Более 450 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, при этом уровень воды в Амуре стабилизировался.

Шоу-бизнес Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.

Политика Путин поручил ФСБ проверить работу чиновников по охране Байкала Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщается на сайте Кремля.

Политика Главой исполкома ОНФ назначен вице-губернатор Подмосковья Кузнецов Главой исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.

Политика Немецкие СМИ рассказали о «проклятом» советском наследии По всей территории страны можно найти следы пребывания советских войск, которые «прокляты», так как от них никак не удаётся избавиться.

Футбол Салах выложил видео об отношениях с Мане Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем твиттере выложил ироничное видео о своих взаимоотношениях с одноклубником Садио Мане.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Энергетика «Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.

Политика Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» выступали за союз с Россией.

Кино Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2» Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Политика Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Происшествия Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.

Политика Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.

Происшествия Главу разведки полиции Канады обвинили в утечке секретных данных Главу разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции Кэмерона Ортиса задержали по обвинению в нарушении закона о безопасности информации, сообщило агентство Reuters.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Общество Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.

Единоборства Путин лично поздравил Хабиба с победой над Порье Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Технологии На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.

Политика Зеленский рассказал о разработке карты по минским договоренностям Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрабатывает карту выполнения минских договоренностей с конкретными сроками их выполнения.

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.

Здоровье Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.