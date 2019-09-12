Политика
Газета.RuОператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости". Ограничение будет действовать с 7.00 мск.
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с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте немецкой компании.Коммерсантъ14:20
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Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
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Более 450 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
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RT на русском 11 сентября в 21:48
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Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 09:27
Политика
Путин поручил ФСБ проверить работу чиновников по охране Байкала
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД дать правовую оценку работы чиновников и сотрудников контрольно-надзорных органов на Байкальской природоохранной территории, сообщается на сайте Кремля.
РБК 10:18
Политика
Главой исполкома ОНФ назначен вице-губернатор Подмосковья Кузнецов
Главой исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.
БИЗНЕС Online 12:44
Политика
Немецкие СМИ рассказали о «проклятом» советском наследии
По всей территории страны можно найти следы пребывания советских войск, которые «прокляты», так как от них никак не удаётся избавиться.
Газета Кемерова 01:40
Общество
Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку
RT на русском 18:00
Футбол
Салах выложил видео об отношениях с Мане
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем твиттере выложил ироничное видео о своих взаимоотношениях с одноклубником Садио Мане.
Бомбардир.ру 23:31
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Энергетика
«Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа
Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.
REGNUM 11 сентября в 15:08
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» выступали за союз с Россией.
RT на русском 22:39
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.
Кубань 24 10 сентября в 17:25
Религия
У православных начинается новый церковный год
Доступ1 22:36
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 07:12
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
Журналистская правда вчера в 03:25
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум
Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 11 сентября в 14:00
Политика
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.
Lenta.ru 12:33
Происшествия
Главу разведки полиции Канады обвинили в утечке секретных данных
Главу разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции Кэмерона Ортиса задержали по обвинению в нарушении закона о безопасности информации, сообщило агентство Reuters.
Life.ru 23:28
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
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Путин лично поздравил Хабиба с победой над Порье
Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Bethub.org вчера в 13:52
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Политика
Зеленский рассказал о разработке карты по минским договоренностям
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрабатывает карту выполнения минских договоренностей с конкретными сроками их выполнения.
ТК Звезда вчера в 13:23
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Здоровье
Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ 01:15
Здоровье
Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление
Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru вчера в 12:19