с чего всё началось

Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости". Ограничение будет действовать с 7.00 мск.

Армия и оружие В Индии объявили о планах производства российских самолетов Ил-114 Индия планирует наладить локальное производство российских пассажирских лайнеров Ил-114 и предложить их местным авиакомпаниям в качестве регионального самолета.

Политика Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.

Здоровье В США хотят ограничить продажу вейпов В августе в штате Иллинойс была зарегистрирована, предположительно, первая в стране смерть из-за курения электронных сигарет Власти США намереваются значительно ограничить в стране продажу вейпов, передает ТАСС со ссылкой на американского министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.

Футбол Зидан: Бэйл — козёл отпущения в «Реале»? Мы все в одной лодке Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова нападающего Гарета Бэйла, который ранее сказал, что в мадридском клубе его сделали козлом отпущения.

Политика Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки» Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.

Авто Заменой Mitsubishi Pajero может стать семиместный кроссовер Похоже, Mitsubishi Pajero постигнет та же участь, что и Nissan Pathfinder, который еще семь лет назад превратился из сурового внедорожника в обычный кроссовер с «паркетной» трансмиссией.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

Политика Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Здоровье Как бесплатно получить профессиональную медицинскую помощь Например, пациенту предлагают заплатить за медицинские изделия, без которых невозможно провести операции (эндопротезы), или за сами операции, потому что бесплатную операцию якобы нужно ждать месяцами, а то и годами.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Наука Новый вид юрского морского крокодила нашли в ископаемых останках Ученые из Эдинбургского университета идентифицировали доисторического крокодила, останки которого были найдены еще 250 лет назад.

Гаджеты Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Общество Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.

Игры В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6 Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.

Хоккей «Ак Барс» обыграл «Металлург», Зарипов набрал два очка В составе "барсов" отличились Викстранд и Зарипов, набравший в этой игре два (1+1) очка. Гости ответили шайбой Локтионова в меньшинстве.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Экономика Силуанов пообещал сокращать число чиновников Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Шоу-бизнес Собчак опубликовала первые фото со свадьбы Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.