Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

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