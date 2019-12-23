Политика

ИнтерфаксИнтерфаксОператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
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Строительство «Северного потока - 2» завершено на 93,5%

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Life.ruвчера в 16:14
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Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

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Политика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
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