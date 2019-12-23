Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.

Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Общество Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.

Политика Президент Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту Как ранее сообщал портал "За Рулём - Кубань", железнодорожное движение по Крымскому мосту откроет пассажирский поезд №7/8 "Таврида", сообщением Санкт-Петербург-Севастополь, который отправился с Московского вокзала Северной столицы в 14:00 по московскому времени - команду к отправлению, в режиме видеоконференции, дал Владимир Путин.

Энергетика «Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ «Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Политика Эксперт оценил остановку работы Allseas над «Северным потоком — 2» Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".

Экономика Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Авто Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.

Политика Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.