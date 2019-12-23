Политика
ИнтерфаксОператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%
Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
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Происшествия
Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии
Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева после операции рассказала о порванном грудном импланте
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось пройти через срочную операцию из-за порванного грудного импланта.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Президент Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Как ранее сообщал портал "За Рулём - Кубань", железнодорожное движение по Крымскому мосту откроет пассажирский поезд №7/8 "Таврида", сообщением Санкт-Петербург-Севастополь, который отправился с Московского вокзала Северной столицы в 14:00 по московскому времени - команду к отправлению, в режиме видеоконференции, дал Владимир Путин.
Энергетика
«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Эксперт оценил остановку работы Allseas над «Северным потоком — 2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Allseas работала до "последней минуты", пока президент США Дональд Трамп не подписал закон об обороне, в котором упоминаются санкции против "Северного потока —2".
Политика
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Здоровье
Названы опасные болезни, признаком которых может быть сухость во рту
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Гаджеты
Акция: Xiaomi дарит второй смартфон покупателям своего лучшего смартфона 2019 года
В авторизованном интернет-магазине Xiaomi по адресу mi-shop.com/ru началась акция, в рамках которой покупатели смартфона Xiaomi Mi Note 10 получают в подарок модель Redmi 8A.
Авто
Названы цены на обновленный Jaguar F-Type
Стандартное купе Jaguar F-Type стоит минимум 5 715 000 рублей, кабриолет – 5 928 000 рублей.
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году
Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
На оборонном заводе в Екатеринбурге произошел пожар
Пожар произошел на оборонном заводе №9 (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
Космос
Космический корабль Starliner совершил посадку в Нью-Мексико
Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing совершил посадку на полигоне в Нью-Мексико.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Общество
Для преподавателей вузов отменят профстандарт
Профстандарт для преподавателей вузов, ограничивающий работу педагогов без ученой степени, будет отменен.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Политика
Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз.
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Футбол
Ибрагимович станет игроком «Милана»
Политика
Медведев вновь поставил Белоруссии ультиматум
Созданные двусторонние рабочие группы подготовили 31 дорожную карту, большая часть из которых была согласована правительствами России и Белоруссии.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Политика
Зюганов заявил, что не шутил о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов заявил, что не исключает проведение в РФ досрочных выборов президента.
Культура
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»
Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».
Армия и оружие
При перестрелке ВСУ и националистов в Золотом пострадали два дома
В пресс-службе управления Народной милиции ЛНР сообщили, что перестрелка между военнослужащими ВСУ и националистами в районе Золотого привела к повреждению двух домостроений.