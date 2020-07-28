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Lenta.ru
Lenta.ru

Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе оператора, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.
ТАССвчера в 15:22
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Lenta.ru

Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

Lenta.ruвчера в 16:20
ТАСС

Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

ТАССвчера в 15:22
Известия

Nord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС по иску о газовой директиве

Известиявчера в 15:42
Интерфакс

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС

Интерфаксвчера в 15:25
RT на русском

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

RT на русскомвчера в 15:23
Коммерсантъ

Оператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение Суда ЕС по газовой директиве

Коммерсантъвчера в 15:53
Газета.Ru

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

Газета.Ruвчера в 15:18

Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Румынский футбольный специалист Мирча Луческу ушёл в отставку с поста главного тренера киевского клуба «Динамо» спустя всего четыре дня после своего назначения, сообщает издание Gazeta Sporturilor.
Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»
Аргументы и Факты27 июля в 11:09

На форуме «Армия-2020» представят 28 тыс. образцов вооружений

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Военно-патриотическом парке «Патриот» под Москвой с 23 по 29 августа более 1,5 тыс. компаний представят свыше 28 тыс. образцов вооружений и военной техники.
Недвижимость.RU17:58

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле его автомобиля в Ингушетии

«В Сунженском районе Ингушетии неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — информирует пресс-служба территориального управления Росгвардии по Ингушетии.
ФАНвчера в 15:32
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ViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера

Обновление от 22:07 мск: ViKin.gg сдалась и покинула OGA Dota PIT 2020 Season 2. ViKin.gg выступает без мидера на третьей карте матча против FlyToMoon на OGA Dota PIT 2020 Season 2. Мирослав Boom Бицан отсутствует в игре — у него отключили свет.
CyberSport.ruвчера в 15:05