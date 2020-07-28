Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе оператора, передает ТАСС.