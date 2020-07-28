Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе оператора, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.
ТАССвчера в 15:22
Подробнее о событии
Lenta.ru

Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

Lenta.ruвчера в 16:20
Коммерсантъ

Оператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение Суда ЕС по газовой директиве

Коммерсантъвчера в 15:53
Газета.Ru

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

Газета.Ruвчера в 15:18
Интерфакс

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС

Интерфаксвчера в 15:25
RT на русском

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

RT на русскомвчера в 15:23
ТАСС

Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

ТАССвчера в 15:22
Известия

Nord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС по иску о газовой директиве

Известиявчера в 15:42
Реклама

В «Аталанте» прокомментировали потерю ключевого игрока перед ЛЧ

Потеря из-за травмы накануне четвертьфинала Лиги чемпионов против французского ПСЖ основного форварда итальянской «Аталанты» Йосипа Иличича невосполнима, заявил наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини 28 июля, сообщает Football Italia.
В «Аталанте» прокомментировали потерю ключевого игрока перед ЛЧ
ИА Красная Весна18:21

ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

Сообщается, что удар может быть нанесен на дистанции в 500 километров от расположения комплекса «Искандер», что позволит ракетчикам поддерживать десанты российской морской пехоты, пользуясь указаниями от авиации, флота, технических средств разведки и беспилотников.
Военное дело27 июля в 08:43
14
Реклама

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
1,4K
Реклама

Число зараженных COVID-19 в Абхазии возросло до 63

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России.
Кавказский узелвчера в 16:59
58

На Кубани двух чиновниц подозревают в махинациях с жильем для сирот

Следователи по материалам УФСБ возбудили уголовное дело в отношении двух чиновниц Балахтинского района Красноярского края и двух бизнесменов, подозреваемых в махинациях на 8 миллионов рублей с покупкой жилья для детей-сирот, сообщает ГСУСК РФ по региону.
РИА Новостивчера в 10:25
5
Реклама
Реклама