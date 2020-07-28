Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза
Смотрите также
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы
На Кубани двух чиновниц подозревают в махинациях с жильем для сирот
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
HBO снимет телесериал о создании вакцины от коронавируса
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы
В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе оператора, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда ЕС по нормам Газовой директивы
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.
ТАССвчера в 15:22
Подробнее о событии
Оператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение Суда ЕС по газовой директиве
Коммерсантъвчера в 15:53