Общество
Lenta.ruОператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза
Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе оператора, передает ТАСС.
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Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.ТАСС28 июля в 15:22
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Оператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение Суда ЕС по газовой директиве
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