Энергетика

РБКРБКВ Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost
 заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.
Газета.Ru28 апреля в 07:21

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Правительство Польши: есть шанс отобрать у «Газпрома» активы Nord Stream

ИА Красная Веснавчера в 12:50

В «Северном потоке — 2» ничего не знают о судебных тяжбах с Польшей

News.ru28 апреля в 10:44

Оператор «Северного потока – 2» не получал судебных исков по активам компании

Известия28 апреля в 07:35

Nord Stream 2 AG прокомментировал намерение Польши арестовать его активы

РИА Новости28 апреля в 08:06

Эксперт: если «Газпром» выплатит задолженности Польше, арест его активов не потребуется

ТАСС28 апреля в 07:43

В «Северном потоке-2» удивились желанию Польши арестовать активы

Lenta.ru28 апреля в 09:40

Wprost (Польша): никаких уступок в отношении россиян. Польша может арестовать активы «Северного потока» (Wprost)

ИноСМИ27 апреля в 07:05
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Комментарии

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