Энергетика
РБКВ Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.Газета.Ru28 апреля в 07:21
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Правительство Польши: есть шанс отобрать у «Газпрома» активы Nord Stream
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Нефтяные хранилища США заполнены на 61% по состоянию на 24 апреля.
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Динамика по числу заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 говорит, что пока не время расслабляться и «выходить на улицы».
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Полузащитник "Челси" Жоржиньо рассказал, что хотел покинуть лондонский клуб после перехода из "Наполи" в 2018 году.В прошлом году фанаты часто придирались ко мне, потому что я прибыл с другим тренером (Сарри — прим.).
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В соответствии с распоряжением кабинета министров, россияне, имеющие иностранное гражданство или постоянный вид на жительство другой страны, могут выехать «к месту постоянного проживания».
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В Челябинске завели дело о халатности при строительстве конгресс-холла
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В Курской области возбудили дело об убийстве по факту пропажи ребенка
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«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
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