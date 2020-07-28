Общество

РБКРБКОператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение суда ЕС

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, обжаловала решение суда Евросоюза, в котором он отклонил иск компании против некоторых положений газовой директивы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Nord Stream 2 AG.
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Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.
ТАССвчера в 15:22

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Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза

Lenta.ruвчера в 16:20

Оператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение Суда ЕС по газовой директиве

Коммерсантъвчера в 15:53

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

RT на русскомвчера в 15:23

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС

Интерфаксвчера в 15:25

Nord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС по иску о газовой директиве

Известиявчера в 15:42

Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

ТАССвчера в 15:22

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

Газета.Ruвчера в 15:18
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Открытое горение в бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировано

RT на русском вчера в 18:32
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В UFC подтвердили дату поединка Хабиба и Гэтжи

UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.
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Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
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Общество

Власти Саратовской области ужесточат масочный режим

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ 27 июля в 20:15
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт

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Происшествия

Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне

Lenta.ru 01:39
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Общество

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
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Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты

Аргументы и Факты вчера в 23:24
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Политика

Итальянский сенат поддержал продление режима ЧС до 15 октября

Сенат парламента Италии поддержал предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте о продлении режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 20:08
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Хоккей

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»

Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур», Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск вчера в 08:12
Космос

Virgin Galactic показала интерьер кабины Space Ship Two

Вашингтон, 28 июля 2020, 23:53 — REGNUM Компания Virgin Galactic представила интерьер кабины Space Ship Two, предназначенной для «туристических» полетов, 28 июля сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:53
Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru вчера в 09:42
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
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Кино

Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа

Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма Довод Кристофера Нолана на 26 августа.
iReactor вчера в 03:47
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 27 июля в 07:39
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике энтеровирусной инфекции

Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как уберечься от энтеровирусной инфекции. Об этом в среду, 29 июля, сообщается на сайте ведомства.
Известия 00:43
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Хоккей

«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева

ProstoProSport вчера в 23:38
Политика

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
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Общество

Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса

Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Общество

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
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Шоу-бизнес

Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей вчера в 01:16
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
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Происшествия

Губернатор Алтая призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в Барнауле

Известия вчера в 10:22
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Футбол

«Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на второе место в Серии А

Миланский клуб вышел на второе место в таблице Серии А. «Интер» за тур до окончания чемпионата на одно очко опережает «Аталанту».
LiveSport.ru вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной

Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru вчера в 04:17
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