Общество
РБКОператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение суда ЕС
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, обжаловала решение суда Евросоюза, в котором он отклонил иск компании против некоторых положений газовой директивы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Nord Stream 2 AG.
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с чего всё началось
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.ТАССвчера в 15:22
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Оператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение Суда ЕС по газовой директиве
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